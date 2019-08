Binotto: “Leclerc is sneller dan Vettel”

Put that in your tubo and smoke it.

Het is tot op heden een teleurstellend F1-jaar voor Ferrari. Grootste probleem is dat de SF90H wederom niet snel genoeg is om op elk circuit mee te doen voor de overwinning en dus een gooi te doen naar het kampioenschap. Maar er zijn meer problemen. De techniek blijft niet altijd heen, er zijn strategische blunders en de coureurs vechten vaker met elkaar dan met coureurs van andere teams.

Dat laatste is eigenlijk iets waarvoor we Ferrari moeten bedanken. In tegenstelling tot Mercedes, heeft team rood eindelijk de ballen getoond om twee aan elkaar gewaagde coureurs in beide zitjes te zetten. Viervoudig kampioen Vettel moet dit jaar afrekenen met jonge hond Leclerc. Dat lukt hem tot op heden maar met moeite. In het kwalificatieduel staat Seb na de eclatante nederlaag van zojuist 6-7 achter. In het kampioenschap staat hij nog nipt voor de Monegask met 156 punten tegenover Leclercs 132 units.

Misschien zijn we gevangenen van het moment, maar ondanks de cijfers heb je het gevoel dat leclerc langzaam maar zeker de betere van de twee coureurs wordt. Een beetje zoals Verstappen dat ook deed ten opzichte van Ricciardo, alleen dan in een wat sneller tempo. Ook bij teambaas Binotto is dat kennelijk opgevallen. De honcho liet net bij Sky Sports F1 optekenen:

Leclerc is enorm snel. Nog sneller dan Vettel over een ronde. De kracht van Vettel is zijn race pace. Zodoende denk ik dat Seb morgen ook een kans maakt de race te winnen.

Toch even een prikje voor de Germaan. Zou het betekenen dat zijn voorkeursbehandeling nu ook voorbij is?