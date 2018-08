Soms zit het mee. Soms zit tegen.

Het formule 1 seizoen zit nu op de helft. We kunnen dus een balans opmaken. Hamilton leidt, terwijl Vettel de snellere auto heeft. Red Bull is overduidelijk nummer 3. Ferrari en Mercedes voorbij steken gaat absoluut niet, maar het gat met de andere teams is werkelijk enorm.

Tussen die tweede groep teams is het wel een stuk spannender geworden. Vorig jaar was Force India best of the rest, met Williams in het kielzog. Dat was ten dele te danken aan de geweldige motor van Mercedes. Dit seizoen zijn de rollen helemaal omgedraaid. De teams met de Mercedes-motoren hebben het erg zwaar. Dit terwijl achterhoedeteams als Haas en Sauber geregeld voor verrassingen zorgen. Diverse teams (met Mercedes-motoren, uiteraard) klagen steen en been dat het ‘niet eerlijk’ zou zijn. Günter Steiner, teambaas van Haas F1, heeft daar een mening over.

De Mercedes klanten moeten niet zeuren, ze hebben de afgelopen vier jaar een uitstekende motor gehad. Tijdens de eerste vier jaar met de V6 motoren moest je een Mercedes motor hebben om mee te kunnen doen. Anders was je nergens. Nu heeft Ferrari de betere motor en is er ineens kritiek. Ik ben er in elk geval erg blij mee!

Volgens sommigen is er nog een reden waarom Haas het ineens zo ontzettend goed doet. De Formule 1 auto van Haas zou namelijk te veel lijken op die van Ferrari. Steiner zegt er het volgende over.

We hebben een goede relatie met Ferrari waardoor we een goede motor hebben, alsmede een transmissie en de ophanging. We hebben niet de middelen om die onderdelen zelf te ontwikkelen en fabriceren. Er is niets illegaals aan. Als mensen mij drie jaar geleden zei dat we mee zouden doen voor de vierde plaats, zou ik er hard om lachen. En toch, we staan er nu.

Haas staat op dit moment vijfde, achter Renault. Dat is deels te wijten aan Grosjean, die vaak op veelbelovende posities uitviel door een persoonlijke fout.