Deze twee Seats kun je niet meer kopen

Je deed het immers toch al niet.

De automarkt is enorm aan het veranderen. Om een heel erg simpele reden, de consument verandert namelijk ook. Op dit moment gaat het heel erg hard. We vergeten even het feit dat crossovers de verkooplijsten binnenkort zullen domineren. Dat is ooit anders geweest. In de jaren ’80 en ’90 was het nog de C-segment hatchback welke het best verkocht in Nederland. Astra’s, Golfjes en Escorts. Dat spul.

Sinds jaar en dag was er keuze tussen een driedeurs en een vijfdeurs. Van die eerste nemen we telkens vaker afscheid, zo ook vandaag. Het trieste nieuws heeft ons bereikt dat Seat stopt met de Leon SC. Dat is eigenlijk best ironisch, want de eerste Seat Leon was er enkel als vijfdeurs. Het wordt nog ironischer, want ook bij de tweede generatie van de Seat Leon kon je alleen kiezen uit een vijfdeurs carrosserie.

Pas met de derde generatie heeft Seat besloten dat er toch markt moet zijn voor een driedeurs. Naar goed voorbeeld van Fiat (Bravo/Brava), Opel (Astra GTC) en Renault (Megane Coupé), koos ook Seat ervoor om de Leon SC een stukje sportiever te maken.

Vanwege de tegenvallende verkoopresultaten heeft Seat besloten de driedeurs Leon uit productie te nemen. De gewone vijfdeurs Leon en de Leon ST (stationwagon) blijven nog gewoon in productie. En daarmee is de kous nog niet af, want er gaat nóg een driedeurs eruit, namelijk de Mii.

Ook bij de Mii vielen de verkopen enorm tegen. De Skoda Citigo is er nu ook alleen als vijfdeurs. Daarmee heeft de gehele Volkswagen Groep nog maar twee driedeurs hatchbacks in zijn gamma: de Up en de Golf. De Up driedeurs is er alleen als basis-uitvoering (Crisis Up!) of de snelste versie (Up GTi).