Mercedes: “Haas gaat dit jaar verrassen”

Wanneer het beste team van het veld overtuigd is, moet het wel kloppen.

Als er iets is wat we absoluut niet moeten doen, is het conclusies trekken na de eerste officiële testweken van de Formule 1. Toch is dat precies wat gaan doen in dit artikel. Althans, we laten het voor ons doen, door niemand minder dan de wereldkampioenen van de afgelopen vier jaar. Zij zullen immers wel weten waarover ze spreken, niet?

Laten we hopen van wel, aangezien teambaas Toto Wolff enkele woorden overhad voor de enige equipe uit het Verre Westen. Volgens Wolff verwacht sowieso dat dit jaar een intense strijd zal worden in het middenveld, maar van alle teams tipt hij Haas als underdogs. Het team, dat de afgelopen twee jaar telkens als achtste in het klassement eindigde, zou volgens hem wel eens de grootste verrassing van het jaar kunnen worden.

“In our statistical data they looked pretty quick, but then again if someone is 20kg lighter, it’s eight tenths difference. I very much hope they are there. They deserve it. [Team owner] Gene [Haas] has taken some risks. He’s a true entrepreneur. Crazy Guenther is giving it all. He’s a good operator. He knows what he’s doing.”

Echter geeft Toto aan dat het niet te zeggen is of Haas dit jaar een podium zal scoren, zeker aangezien de andere teams ook niet stil hebben gezeten.

“There is also Renault which will make a step forward and McLaren. Williams has been looking good on the long runs. So I think there are a lot of teams who are just behind the top three that could be a surprise.”

Hoewel Haas zichzelf redelijk op de been wist te houden in de testsessies, is het goed mogelijk dat de (onduidelijke) rangorde veranderd is bij aankomst in Australië. Teambaas Günther Steiner gaf al eerder aan dat zijn team geen grote updates mee zou nemen naar Melbourne, terwijl andere teams dit waarschijnlijk wel zullen doen. Tenminste, met name van de drie grote teams, evenals Renault en McLaren, kunnen we verwachten dat we de uiteindelijke bolide nog niet hebben gezien.

Daarbij is het nog maar de vraag of Haas, mochten ze goed aan het seizoen beginnen, diezelfde vorm gedurende het jaar vast kunnen houden. De afgelopen twee jaar werd immers op pijnlijke wijze duidelijk dat het doorontwikkelen van de auto een van de belangrijkste zaken is om geld aan te besteden. Waar de Amerikanen regelmatig indrukwekkend begonnen, zakten ze al gauw af naar de onderste helft van het veld.

Mocht Toto het nu goed voorspellen, dan kunnen ze bij Haas in ieder geval zeggen dat ze niet hebben gelogen. (Formula1.com)