Mercedes levert X-klasse nu ook in knotsgekke kleuren

Een soort van Crazy Color Editon, maar dan voor de X-klasse.

Wie geen grijs of zwart op zijn of haar X-klasse wenst kan nu ook bij Mercedes terecht voor wat apartere kleuren. Helaas gaat het in dit geval niet om een gave paintjob, zoals bij de G-klasse Crazy Color het geval was. De Duitse autofabrikant is namelijk de samenwerking aangegaan met een wrapboer.

Om precies te zijn gaat het om een dealer in München. Je kunt je X-klasse bij deze dealer achterlaten en kiezen uit maar liefst 100 verschillende kleuren. Zo’n wrap is overigens niet goedkoop. Het kost maar liefst 4.165 euro om gebruik te maken van de service. Je doet er ongetwijfeld financieel beter aan om direct contact op te nemen met een wrapbedrijf.

De dealer zal het moeten hebben van klanten die geen idee hebben wat wrappen is, of niet weten waar ze moeten aankloppen voor een dergelijke make-over. Naast een nieuwe kleur, is er ook nog zoiets als het Design Package. Voor 2.368 euro extra worden de ramen getint en kunnen zaken als badges of bumpers van een losse kleur worden voorzien. De dealer in München levert de service op de X250d 4Matic en X350d 4Matic.