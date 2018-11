Automobilisten hebben geen benul van de verkeersregels

Tijd voor een niet verplichte opfriscursus!

Wat weten wij automobilisten eigenlijk van de verkeersregels? Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) gaat het slechter met onze kennis dan we ooit zelf zouden toegeven. Pas wanneer je rijbewijs om wat voor reden dan ook ongeldig is moeten die verkeersregels weer verplicht in het hoofd gestampt worden om het roze pasje te bemachtigen. Wie reeds in het bezit is van een rijbewijs heeft niet meer te maken met zoiets als een theorie-examen.

Omdat er nooit meer een toets volgt, kan die ooit opgeslagen informatie door de jaren wegzakken. VVN concludeert bijvoorbeeld dat 52 procent van verkeersdeelnemers geen idee heeft wat de maximumsnelheid is op een woonerf. Een kwart heeft ook geen antwoord op de vraag hoe hard je mag rijden op een rijbaan met een groene streep. En wat te denken van nieuwe verkeersregels die je nooit hebt gehad in een examen.

Om verkeersdeelnemers te helpen heeft de Nederlandse verkeersorganisatie een speciale internetpagina in het leven geroepen. Op de site verkeersregels.vvn.nl worden situaties geschetst aan de hand van foto’s en tips. Automobilisten en andere deelnemers aan het verkeer kunnen onder meer vragen stellen over allerlei zaken gerelateerd aan verkeer. Hoewel de VVN van mening is dat de site geschikt is voor iedereen, kan het geen kwaad om de webpagina’s door te nemen met je oma.

Foto: sommige automobilisten vinden zo’n verkeerslicht al verwarrend.. Foto via @hhitalia op Autojunk