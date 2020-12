Strakgetrokken Maserati's voor 2021 - Autoblog.nl

Beetje bij beetje worden de strakgetrokken Maserati’s telkens beter en gaver.

Maserati is een beetje een apart merk. Puur en alleen op status en klinkende merknaam kan het door de enorme geschiedenis wedijveren met de duurdere (Italiaanse) sportwagenmerken. Maserati is echter ook voor heren van stand, meer voor de gentleman dan de playboy.

Het probleem zijn die verrekte Duitsers. In de hogere segmenten waar Maserati opereert zijn de Duitse Drie op dit moment nogal in topvorm. Maar een Maserati koop je niet omdat je een betere auto wil dan een Audi, BMW of Mercedes. Welnee, een Maserati overweeg je als je juist eens iets anders wil dan het geijkte trio.

Strakgetrokken Maserati’s

Voor het nieuwe modeljaar heeft Maserati wat wijzigingen doorgevoerd aan haar drie modellen: Ghibli, Quattroporte en Levante. Jazeker, er zijn drie strakgetrokken Maserati’s. Nu waren wij al van de herfst in Italië om te zien wat Maserati allemaal aan het bekokstoven was voor het nieuwe modeljaar. Voor nu is er weliswaar niet heel veel keihard nieuws, maar wel heel veel nieuwe afbeeldingen van gave Maserati’s.

Hoe cool is dat? Zo kunnen we de wijzigingen nog iets beter aanschouwen. De wijzigingen zijn in dit geval voor de Maserati’s die verscheept zullen worden naar de andere kant van de oceaan. Echter, de kans dat de EU-modellen identiek zijn, is erg groot.

Ghibli

We beginnen met de eerste van de strakgetrokken Maserati’s. Zo heeft de nieuwe Ghibli (de kleinste sedan van Maserati) een nieuwe grille. Als je kiest voor de ‘GranLusso’, dan is deze grille verchroomd. Als je hebt gekozen voor de ‘GranSport’, dan is de grille in hoogglans zwart afgewerkt, zoals de mode voorschrijft. De achterlichten zijn LED’s voorzien van het befaamde Boomerang-design waarmee de 3200GT furore maakte. Destijds werden die iconische achterlichten gecanceld vanwege de wens van de Amerikanen.

De belangrijkste wijzigingen zijn te vinden in het interieur. Nu was het interieur ook weer niet zo erg zoals sommigen beweerden. Echter, niemand kocht een Ghibli vanwege het interieur. Dat is nu behoorlijk strakgetrokken met fraaiere materialen en een vernieuwd én verbeterd infotainment systeem. Het 10,1 inch scherm heeft draait op Android Automotive, multi-touch én heeft een hoge resolutie. Je kan kiezen uit twee V6’en (350 en 425 pk) en een V8 (de Trofeo met 580 pk). Oh ja, mocht het je smaak zijn: dieselen kan ook (275 pk).

Quattroporte

De tweede van de strakgetrokken Maserati’s is de Quattroporte. In de Quattroporte zien we soortgelijke aanpassingen. Een frisse snoet, nieuwe grille en andere achterlichten. Ook hier is het interieur strakgetrokken én krijg je een gloednieuw infotainmentsysteem.

Op de foto’s is er gekozen voor een donkerblauwe Quattroporte GranLusso en mama-mia, dat ziet er stijlvol uit met het bruine interieur.

Levante

Tenslotte is daar nog de Levante van de strakgetrokken Maserati’s. Het is de meest succesvolle Maserati van het moment. Logisch, het is de meest verse auto in het aanbod. Daarnaast is het een SUV en daar is iedereen gek op. Ook hier krijg je een gewijzigde grille en nieuwe achterlichten. Het scherm in het midden blijft echter hetzelfde als voorheen. Nu was dat minder verouderd dan bij de sedans.

Waarschijnlijk zien we het nieuwe systeem later alsnog verschijnen. Wel is de resolutie verhoogd, dus he hebt een scherper beeld. Verwacht echter niet dat onze collega’s van Apparata onder de indruk zijn. Het motoren aanbod is gelijk aan die van de Ghbibli, alleen heb je hier nog de keuze uit een Levante GTS, met een iets kalmere V8 met ‘slechts’ 530 pk.

Prijzen strakgetrokken Maserati’s

De officiële specs en prijzen voor de strakgetrokken Maserati’s voor Nederland moeten nog worden aangekondigd. We zijn erg benieuwd naar de 580 pk sterke Trofeo-uitvoeringen. Relevanter voor Nederland is de Ghibli-hybrid, waarmee Maserati rijden (met fabrieksgarantie) hopelijk bereikbaarder wordt dan ooit.