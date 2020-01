Mercedes maakt eerste info vernieuwde E-klasse bekend

Dit kun je verwachten.





Er is een facelift van de E-klasse onderweg en Mercedes doet alvast de eerste info uit de doeken. Dit doet het automerk met een reeks foto’s van een prototype, gemaakt in en rondom Las Vegas in de Verenigde Staten.

Het uiterlijk van de facelift zal niet zo heel ingrijpend zijn. Onder de de kap vinden er wel enkele noemenswaardige vernieuwingen plaats. Het belangrijkste is dat de E-klasse hybride techniek massaal gaat omarmen. De facelift brengt zeven (!) plug-in hybride varianten van de E-klasse. Ook mild hybride speelt een rol.

Mercedes introduceert met de facelift een nieuwe tweeliter viercilinder mild hybride van 272 pk. Ook een 3.0 liter zes-in-lijn mild hybrid met 367 pk komt naar de E-klasse. Verdere details over deze motoren ontbreken nog. Met de onthulling krijgen we meer te horen.

In het interieur krijgt de E-klasse het nieuwste MBUX infotainmentsysteem. Ook kun je de facelift straks herkennen aan een nieuw stuurwiel. Standaard worden twee 10,25-inch schermen die aan elkaar geplakt zitten.

Wanneer de Duitsers de vernieuwde E-klasse onthullen is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de facelift sedan en Estate deze zomer bij de dealer staan. De facelift voor de coupé en cabriolet volgen in een later stadium.

Kijkend naar de line-up van Mercedes gaat de huidige E-klasse alweer zijn vierde jaar in. Het was één van de eerste modellen met een dubbel scherm constructie in het interieur. Inmiddels heeft een groot deel van het huidige Benz-gamma deze techniek, waaronder de A-klasse en de CLA. Met de facelift zal de E-klasse weer net zo fris zijn als de recentere broertjes.