Gratis downloadbare ringtones & poster van de Supra

Toyota wil je zoveel mogelijk Supra geven.





De hoogtijdagen van Jamba liggen ver achter ons. 15 jaar geleden was je helemaal het mannetje met de ringtone van de Crazy Frog, tegenwoordig kijkt er niemand meer op welke ringtone je gebruikt.

Toch hoopt Toyota autoliefhebbers aan te spreken. De Japanse autofabrikant heeft 14 downloadbare ringtones uitgebracht met de Supra in de hoofdrol. Als je een appje binnenkrijgt (of een telefoontje) dan kunnen mensen het starten van een Supra of het wegrijden van de Supra horen.

Of zelfs autoliefhebbers de connectie maken met de Supra als ze je ringtone horen is nog maar de vraag. Het BMW B58 blok uit de Supra is ook te vinden in onder andere de M140i, M340i en Z4 M40i. Voor fans van deze auto’s is deze ringtone dus ook interessant, mocht het je ding zijn.

In de Verenigde Staten heeft Toyota een extra leuke actie lopen. Inwoners van het land kunnen via de site van het automerk een gratis aanvraag doen voor een fysieke poster. De poster stuurt Toyota kosteloos naar je op. De autobouwer spreekt over een op=op actie.

De ringtones (en een setje wallpapers) zijn te downloaden via een speciale website van Toyota.