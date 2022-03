Mercedes maakt geen fouten, aldus Lewis Hamilton

Een nogal grote uitspraak over Mercedes van sir Lewis Hamilton in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen.

Een wereldkampioenschap win je niet alleen met een goede auto. De coureur, maar ook de monteurs hebben hier allemaal een aandeel in. Zie het als een lichaam. Het één kan niet zonder het ander. Als de monteurs van Mercedes er telkens een potje van zouden maken bij de pitstops bijvoorbeeld, dan kost dat serieus punten en dus potentieel een kampioenschap. Maar Lewis Hamilton is zelfverzekerd over zijn Mercedes in dit nieuwe seizoen. Ze maken geen fouten, zegt de zevenvoudig wereldkampioen via Formula1.com

Een, op z’n zachtst gezegd, bijzondere uitspraak. Want hoe goed Mercedes ook is. Het zijn mensen die de banden vervangen en eventueel onderdelen vervangen wanneer er schade is gereden. Kortom, een foutje kan gebeuren. Ook dat hebben we bij Mercedes vaak genoeg gezien in de afgelopen jaren. Van strategische fouten tot complete blunders tijdens een bandenwissel. Het leverde altijd vermakelijk televisie op. Dat wel.

Lewis Hamilton zorgt er in elk geval voor dat de monteurs bij Mercedes op scherp staan door te zeggen dat ze geen fouten gaan maken. Een interessante voorspelling voor het aankomende seizoen. Meer dan 20 races, waarbij je honderden scenario’s kunt verzinnen waar het fout kan gaan. Ik zou me er niet aan wagen om zo’n uitspraak te doen, maar Hamilton doet het tegenovergestelde.

My team don’t make mistakes. Of course, there is always a risk, but we don’t make mistakes. There’s a lot of very intelligent people back at the factory and I trust them 100% Lewis Hamilton

Toch prettig om te zien. Een Lewis Hamilton die er gebrand op is om die achtste titel binnen te slepen. Nog zo’n spannend seizoen als 2021 zou natuurlijk fantastisch zijn. We gaan het zien!