Tankstations: klanten kunnen auto niet meer voltanken

De recordprijzen brengen nieuwe problemen met zich mee. Automobilisten die hun auto’s niet langer kunnen voltanken in één tankbeurt.

Toch lullig als je met een halfvolle of tank die driekwart gevuld is nog een keer een tankactie moet starten bij de pomp. Het is de realiteit van vandaag door de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Dit zorgt voor nieuwe problemen die we in het verleden niet eerder op deze manier hebben meegemaakt.

Het probleem zit hem in de tankbeurt zelf. Je hebt vast wel eens een stickertje gezien bij de pomp dat je maar voor een X totaal bedrag mag tanken. Was meestal ook prima en om te voorkomen dat men met jerrycans aan de haal ging. Maar door de stijgende benzineprijzen is dit niet meer zo prima. Auto’s met een grote tankinhoud komen gemakkelijk aan dat maximale totaalbedrag, terwijl het voertuig nog geen volle tank heeft.

Er is geen nood aan de man. Door een tweede tankactie te starten kan de auto alsnog volgegooid worden. Toch brengt het problemen met zich mee. Ten eerste krijgt de automobilist op deze manier twee tankbonnetjes. Extra werk voor de boekhouder, nooit leuk. Ten tweede kost een tweede tankbeurt starten extra tijd, wat gewoon irritant is.

Een pomphouder kan niet zomaar de limiet verhogen. Daarvoor zijn afspraken met leveranciers en de pin-keten nodig. Er moet dus opnieuw rond de tafel gezeten worden om nieuwe afspraken te maken. Op dit moment is 125 euro een gebruikelijke limiet voor het tanken. Maar als je een Range Rover hebt op benzine met een 90-liter tankinhoud is een tweede tankbeurt onvermijdelijk. 90 liter keer de adviesprijs van 2,35 euro per liter voor benzine is 211,50 euro afrekenen. Dat kan nu dus niet in één keer. Het is slechts een voorbeeld van een auto met een grote tankinhoud. (via NOS)