Mercedes Maybach S450 is de traagste Maybach

Niet dat je een Maybach komt voor trackdays, maar een beetje power is welkom. Deze Mercedes Maybach S450 is de sloomste Mercedes-Maybach ter wereld.

Het is natuurlijk een kwestie van zout voor slakken leggen. Een Maybach afrekenen op zijn snelheid in rechte lijn. Maar pak alle gegevens er maar bij: Maybachs zijn serieus krachtig. De 57 en 62, de geflopte Maybachs, hadden een V12 met minimaal 550 pk. De huidige Mercedes Maybach S-Klasse is er als S560 (469 pk) en S650 (630 pk).

Mercedes-Maybach S450

Toch is de auto die je op de afbeeldingen zit een échte Maybach, maar gebaseerd op de S450 4Matic. De reden is vrij simpel: het is een model uit China en daar zijn dikke motoren minder in trek dan extreme luxe, mede dankzij de daar geldende belastingen. Deze S450 is nog langzamer, want het is de S450 Collector’s Edition. Deze is nog completer (en dus zwaarder) dan de ‘gewone’ S450 Maybach.

Sterker nog, volgens CarNewsChina zullen de S580 en S680 (zo heet de S650 in aldaar) binnenkort niet meer leverbaar zijn in China. Dankzij de belastingen waren ze dusdanig duur, dat niemand ze kocht. In Nederland zijn de S560 en S650 juist de enige twee die leverbaar zijn, terwijl de belastingen hier ook niet mals zijn.

Zes-in-lijn

De motor is een 3-liter zes-in-lijn met turbo én 48V-ondersteuning. Het systeemvermogen is 367 pk, terwijl de maximale hoeveelheid trekkracht 500 Nm bedraagt. De motor is standaard gekoppeld aan een negentraps automaat, die de krachten verdeeld over alle vier de wielen. In principe meer dan voldoende, maar de Maybach 57 in 2002 had 900 Nm tot zijn beschikking.

20″-velgen

Je kan de Mercedes Maybach S450 4Matic Collectors Edition aan de bicolor 20″-velgen. Deze zijn overigens helemaal nieuw en uniek voor dit type. Verder krijg je Designo lak en Maybach instapverlichting. De grille lijkt ook anders, maar op sommige markten is dit de grille die je krijgt op een Mercedes-Maybach S-Klasse.

Meer gadgets dan de MediaMarkt

In het interieur heb je meer gadgets dan de MediaMarkt kan aanbieden. Verder is er overal zacht Designo-leder. Het Designo-gedeelte is de lichtbruine en zwarte kleurstelling. Speciaal voor deze Mercedes Maybach S450 Collectors Edition krijg je speciale vloermatten, voetsteunen en hoofdsteunen. Alles is uiteraard voorzien van een Maybach-logo. Eerlijk is eerlijk, het interieur ziet er nog altijd briljant uit, terwijl deze generatie al een tijdje meeloopt, lijkt ie de tand des tijds uitstekend te kunnen weerstaan.