Mercedes-Maybach S650 heeft goodies voor een klein gezin

Oh, maar nu willen we hem wel hebben.

Eerder deze week kon je de Mercedes-Maybach S650 al in het vlees zien, dankzij onze op het Autosalon van Genève aanwezige fotografen. Echter hebben we juist datgene over het hoofd gezien dat de auto nét dat beetje specialer maakt. De Mercedes-Maybach S650 heeft namelijk een flink aantal goodies die je mogelijk over de drempel kunnen tillen om de auto te verkiezen boven, zeg, een nieuwe Rolls-Royce Phantom.

Mercedes-Maybach heeft een kleine collectie aan bijpassende prullaria uitgebracht, zodat haar klanten het merk ook buiten de auto kunnen representeren. De spullen zijn uitgevoerd zoals je de auto laat configureren. In andere woorden, kies je voor titanium grijs en beige aan buitenzijde, dan worden de spullen in dezelfde kleur geleverd. Sterker nog, het is hetzelfde soort leer als je in de auto kunt vinden. Wel zo netjes, voor dat geld.

Dat niet alleen, want het luxe merk heeft de spullen stuk voor stuk een naam gegeven. Het zijn er immers zoveel dat het af en toe best verwarrend kan worden. Dus, mocht je jezelf op enig moment als chauffeur van een sjeik achter het stuur van de S650 bevinden, onthoud dan dat ‘The Hideaway I’ en ‘The Streamlined I’ twee verschillende doeleinden dienen. De eerste is er om schoenen in op te bergen, terwijl laatstgenoemde juist voor kleding is. Een belangrijk verschil. Daarnaast vinden we nog een grotere reistas, evenals een sleutelhouder en een sleutelring (met palladium en diamantpatroon).