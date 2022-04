Mercedes-Maybach S680 by Virgil Abloh is bijzonder

Een luxe twaalfcilinder in bijzondere configuratie. De Mercedes-Maybach S680 by Virgil Abloh is een bijzondere automobiel geworden.

De Mercedes-Maybach S680 is een bijzonder fenomeen. Het is de meest recente auto waarbij er een V12 aan het gamma is toegevoegd. Waarom? Niemand die het weet. De V12 is een bijzondere configuratie, maar qua power kun je met een V8 bijna net zoveel bereiken. En als het gaat om een stille motor met enorm veel koppel is een elektrische motor veel effectiever.

Maar een V12 is niet bedoeld voor mensen die zo redeneren. Die willen simpelweg het beste, het mooiste, het dikste en het duurste. Voor hen is de Mercedes-Benz S680 by Virgul Abloh een uitstekende keuze. Veel dikker wordt het niet namelijk.

Mercedes-Maybach S680 by Virgil Abloh

Het is de S-Klasse met werkelijk alles erop en eraan. We konden al kennis maken vorig jaar met de Project Maybach. Dat is de auto waar designer Virgil Abloh hoogstwaarschijnlijk zijn inspiratie vandaan haalde. Check hieronder de gallery van de Project Maybach maar eens:

De auto die je nu op de overige afbeeldingen ziet, is dan uiteindelijk het eindproduct. Abloh is helaas overleden in november van vorig jaar en kan de geboorte van zijn auto niet meer meemaken.

Deze auto kun je zien als zijn nalatenschap. Wel een heel duur en zeldzaam nalatenschap. Mercedes zal namelijk slechts 39 exemplaren van de Maybach S680 by Virgil Abloh – zoals ‘ie dus officieel heet – gaan maken. Het is een opvallende auto, van binnen en buiten.

De kleurstelling is namelijk altijd beige met beige putdeksel-velgen en een zwarte motorkap, dak en achterklep. Dit zal typisch zo’n auto zijn die je in het echt moet aanschouwen om het goed te kunnen waarderen. Wat dat betreft is het wel jammer dat we maar vier persfoto’s hebben gekregen van Mercedes.

Interieur

Twee afbeeldingen daarvan zijn van het interieur. Dat is uiteraard bijzonder luxe uitgevoerd. Het leuke is dat ook hier het zwart en beige weer terugkomen. Het thema is in elk geval consequent doorgevoerd.

Mocht je interesse hebben, dan zul je je best moeten doen. De Mercedes-Maybach S680 by Virgil Abloh zal namelijk niet geleverd gaan worden in Nederland. De 39 exemplaren gaan worden, zullen alleen in de VS terecht komen. Alle 39 zijn ze voorzien van de 630 pk sterke 6.0 Biturbo V12. Zonder 48V ondersteuning, uiteraard.

