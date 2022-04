Mitsubishi blaast zichzelf nieuw leven in. Yes!

In de categorie matchende headers en titels hebben we deze. Maar het klopt wel. Mitsubishi blaast zichzelf nieuw leven in.

Er waren ooit tijden dat Mitsubishi een enorm merk was. Wereldwijd werden hun producten verkocht. En was het niet onder de Mitsubishi-vlag, dan wel in licentie gebouwde techniek. Merken als Hyundai en Proton hebben veel gebruik gemaakt van Mitsubishi techniek, bijvoorbeeld.

Ondanks enkele succesverhalen heeft Mitsubishi ergens rond 2005 de bal laten vallen om ‘m nooit meer op te kunnen pakken. De Outlander PHEV was een hit in Nederland, maar dan ook alleen in Nederland. In rap tempo kelderde Mitsubishi van De Gestaalde Perfectie naar niche-merk voor net-niet Toyota’s (L200) en de goedkoopste auto van Nederland.

Mitsubishi blaast zichzelf nieuw leven in

Over Nederland gesproken: er staan slechts twee (!) modellen op de website van Mitsubishi Motor Sales Nederland. De Space Star en de Eclipse Cross. Dat is wel héél erg weinig, alhoewel de teller voor dit jaar al op dik 650 verkochte auto’s staat. Maar goed nieuws, het merk blijft bestaan. Sterker nog, Mitsubishi blaast zzichzelf nieuw leven in (mede dankzij Renault en Nissan).

Dat gaan ze doen met een compleet nieuwe Colt. Het Japanse merk laat meteen een teaser zijn van de auto/ Het lijkt de teaser van een concept te zijn, dus het lijkt allemaal toekomst muziek te zijn. Dat is echter niet helemaal juist, want Mitsubishi zegt een paar dingen waar wij wel blij van worden.

De nieuwe Colt wordt namelijk een vijfdeurs hatchback in het B-segment. Dat klinkt vrij logisch, de laatste Colt was immers ook een B-segment auto. Echter, het was ooit een concurrent voor de Honda Civic en VW Golf en dat zijn C-segment auto’s.

Niet geheel elektrisch

Nu hadden we stiekem gehoopt op een geheel elektrische auto. Dat is wel handig om als merk toekomstbestendig te kunnen zijn. Maar dat is helaas niet het geval. De auto komt er ‘ook als HEV’, dus hoogstwaarschijnlijk naast een reguliere benzineversie. Ondanks dat de afbeeldingen toekomstmuziek suggereren, is dat niet het geval. De auto staat gepland voor de herfst van 2023. Over anderhalf jaar dus.

De Colt zal de Space Star niet gaan vervangen, maar erboven gepositioneerd worden. Er is overigens meer nieuws waardoor Mitsubishi in leven zal blijven. Er komt namelijk ook een ASX. Destijds was de crossovers in van de eerste in hun soort en in Nederland en redelijk populaire auto.

De nieuwe Colt zal gebruik maken van bekende techniek. De auto zal namelijk staan op het CMF-B-platform, waar de Nissan Micra en Renault Clio ook op staan.

