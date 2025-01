Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series in het vlees!

In levende lijve te aanschouwen en te bewonderen op Het Autosalon Brussel! Deze Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series.

Speciaal voor jullie Autoblog lezers die gewoon moeten werken en daar graag wat afleiding bij zoeken op vrijdagmiddag, zijn we afgereisd naar Brussel! @wouter loopt over de beursvloer met @martijngizmo en de eerste bewegende beelden zijn al terug te kijken.

Maar ook collega @machielvdd loopt rond bij onze zuiderburen en die spot dan weer allemaal pareltjes die we jullie niet willen onthouden. Wat te denken van deze prachtige/afzichtelijke Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series Red Ambience? (doorhalen wat voor jou van toepassing is)

Hij heeft een schitterende two-tone lak, obsidian zwart metallic gecombineerd met Manufaktur garnet rood metallic. Er is ook een Monogram Series White Ambience die obsidian zwart metallic met Manufaktur opalite wit magno combineert. Maar die staat er dus niet, dat je het weet.

Vierwielaandrijving en 585 pk

Onder de kap vinden we een 4.0-liter biturbo 8 cilinder motor met 585 trappelende paarden. Om een echte Maybach ervaring te bereiken is de 9G-Tronic automaat aangepast. Het gaspedaal heeft karakteristieken die de auto helemaal Maybach moeten maken. Wat dat ook mag betekenen. Ook is de SL680 is voorzien van 4 Matic+ dus vierwielaandrijving.

Om het geheel onderscheidender te maken van de “reguliere” SL is het onderstel aangepast. De afstelling is meer op comfort en minder op sportiviteit gericht. Het uitlaatsysteem heeft een akoestische behandeling ondergaan en is daardoor minder rumoerig.

Uiterlijk vertoon

Als je dan zo’n auto aanschaft, wil je natuurlijk niet alleen dat de rijeigenschappen helemaal top zijn voor een Maybach, je wil ook dat je vrinden bij de golfclub meteen zien dat je een Maybach hebt aangeschaft en niet een pauper SL.

Dus aan de voorkant een dikke chromen grille die helemaal des Maybach is. Met uiteraard verlichting aan de binnenzijde. Voor wie het niet meteen door heeft staat er in de grille nog wel het woord Maybach.

Voor de liefhebber is op de motorkap een mogelijkheid om het Maybach logo in veelvoud op je kap te krijgen. Zo staat ie ook hier in Brussel. Wij vinden het wat afbreuk doen aan het chique karakter van de auto, maar hé, smaken verschillen.

De auto staat op 21 inch wielen en in het binnenste van de koplampen vind je een contrasterende Rose Gold kleur. Het interieur is luxe en wit. Heeeeeeel wit.

In de lente zou hij ook echt naar ons land moeten komen, tenminste als er iemand is die er een flinke zak geld voor over heeft natuurlijk. Voor nu kun je in ieder geval tot 19 januari alvast in Brussel de auto in het echie bekijken (en zelf bepalen of je het mooi of lelijk vindt).