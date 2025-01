Mustang RTR is voor Mustang-fans, maar mist wat belangrijks

Of eigenlijk mist de nieuwe uitvoering vier belangrijke zaken.

Wat vinden wij autoliefhebbers de allerbeste Mustang aller tijden? De eerste Mach 1? De Shelby GT500 van de zesde generatie Mustang? Of misschien de circuittijger-GTD? Ford denkt een antwoord te hebben op wat wij het liefste willen: een Dark Horse met een viercilinder EcoBoost en wat elementen van een driftauto . Ja, precies…

Dat is wat de Ford Mustang RTR in essentie is. RTR verwijst naar het bedrijf van driftlegende Vaughn Gittin Junior. Ford en RTR bouwen deze speciale Mustang samen. Het is dus niet zo dat de driftcoureur alleen zijn goedkeuring geeft. Hij en zijn bedrijf zijn met name verantwoordelijk voor wat exterieurdetails. Welke dat precies zijn, legt Ford niet uit. Een groot deel van de voorbumper lijkt overeen te komen met de drifter. Kijk bijvoorbeeld naar de luchtinlaten, de verlichte delen in de grille en de splitter.

Verder leent Ford dus wat onderhuidse onderdeeltjes van de Dark Horse. Er zijn vrij grote Brembo-remmen en een systeem om de turbo-lag tegen te gaan. Maar de 5.0-liter Coyote-V8, die slaat Ford over. En dat terwijl die ”de meest op de liefhebber gerichte Mustang” moet worden aldus Ford. Tja.

Ford Mustang RTR in de showroom

De Mustang RTR is niet een showauto die even laat zien wat Vaughn Junior en Ford kunnen. Het moet een extra uitvoering worden in het Mustang-assortiment. Je moet het zo zien: voor de grootste durfallen (en degenen met een royale portomonnee) is er de GTD. Hierna volgt de wat minder ruige Dark Horse met de 5.0-liter V8. Voor wie het een onsje minder mag zijn, maar geen doorsnee EcoBoost-model wil, is er de RTR.

Het voordeel van de viercilinder

We kunnen het natuurlijk ook van de andere kant bekijken. Zo’n V8 is geweldig en lekker Amerikaans, maar volgens Vaughn Gittin Junior rijdt de viercilinder lekkerder. De viercilinder zorgt volgens hem voor een ”bijna perfecte gewichtsverdeling”. Natuurlijk, hij moet de auto verkopen, dus objectief is hij niet helemaal. Maar er zit een kern van waarheid in.

Waar Ford de mist in gaat, is het aanhalen van liefhebbers. De doorsnee fan zal meer kwijlen over een V8 dan over hoe het ding daadwerkelijk rijdt. Verwacht overigens niet dat Ford Nederland deze Mustang RTR naar Nederland zal halen. Je kunt hier namelijk alleen nog maar de achtcilinder bestellen. Wat vind jij: een net-niet Mustang Dark Horse of een mooie middenweg? Laat het hieronder weten!