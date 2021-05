Mercedes ML270 heeft meer dan 840.000 km gelopen! - Autoblog.nl

Met deze Mercedes ML270 kun je vrij snel miljonair worden. Qua kilometers, niet qua centjes.

Soms doet een merk een meesterzet. Mercedes deed dat in 1997. De Mercedes-Benz ML (M-Klasse) was ook een terreinwagen-achtige, maar dan minder op offroaden afgestemd en meer bedoeld voor het asfalt. Natuurlijk, de Lexus RX300 en BMW X5 waren met hun zelfdragende koetswerken nóg beter op het asfalt, maar Mercedes heeft er niet minder M-Klasses door verkocht.

De M-Klasse van deze generatie (W163) zie je nog steeds geregeld rijden. Zowel als personenwagen (geel kenteken) als bedrijfswagen (grijs kenteken). Het exemplaar (een Mercedes ML270 CDI) die je op de foto’s ziet is eentje van de laatste categorie. Het is een exemplaar van ná de facelift, die je kunt herkennnen aan de heldere koplampen en de mistlampen eronder. Hierdoor kreeg de auto een niet subtieke onderbeet snuit van een Bulldog.

Mercedes ML270 met 840.000 km

Maar als je ze geregeld ziet, wat is er dan bijzonder aan? Welnu, zoals we in de titel al verklappen: deze Mercedes ML270 heeft er héél wat kilometers op zitten. De auto stamt namelijk uit 2002 en heeft de afgelopen negentien jaar 842.365 km bij elkaar gereden. Uiteraard is het een diesel, de 270 CDI. Een vijfcilinder met commoninrail-inspuiting (een van de eerste auto’s destijds) met iets meer dan 163 pk.

Werkpaard

Deze motor geeft zijn krachten af aan alle vier de wielen. Ook een automaat is aanwezig. Die laatste was destijds een optie op de Mercedes ML270 CDI, standaard had je een handbak! Kortom, is dat wat? Uiteraard zul je de auto op een brug moeten zetten om de staat te kunnen bekijken. De Mercedes ML staat op een ladderchassis en kan dus een flinke kar trekken en veel kilometers maken, mits het onderhoud goed is geweest. Dus ja, waarschijnlijk is het een werkpaard, maar wel eentje waar voor gezorgd is, anders haal je die kilometers niet.

De vraagprijs van 3.750 euro is dan vrij redelijk, gezien het feit dat je de grijs-kenteken ombouw (best een handeltje tegenwoordig) en originele AMG-velgen er voor dat geld bij krijgt. Uiteraard, de auto is ziet er een beetje uitgeleefd uit, maar voor de kilometerstand valt het heel erg mee. Met een hogedrukspuit, stofzuiger en een liter cockpit-spray kun je een eind komen.

Interesse? De Marktplaats advertentie kun je hier checken.