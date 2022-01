Dit is de Mercedes EQXX met meer dan 1.000 km range!

Mercedes geeft ons een concreet voorproefje van de volgende generatie elektrische auto’s met de EQXX.

Of je de auto nu mooi vindt of niet, met de EQS heeft Mercedes eigenlijk al een toonaangevende EV neergezet. Deze auto heeft een range van maar liefst 722 km. Natuurlijk, dat is op papier, maar in de praktijk betekent dit gewoon dat range geen enkel issue is.

Vision EQXX

Kan het beter? Uiteraard, en daar is Mercedes ook druk mee bezig. De Duitsers onthulden zojuist de Vision EQXX. Dit moet de volgende stap zijn als het om elektrische auto’s gaat.

Aerodynamisch

De EQXX oogt behoorlijk futuristisch, maar tegelijkertijd ook best productierijp. Qua vorm doet de auto denken aan de Porsche Taycan en de Audi e-tron GT, maar dan met een longtail. De EQXX is daarmee bijzonder aerodynamisch, met een Cw-waarde van slechts 0,17. Dat is nog een stuk beter dan de EQS, die met een Cw-waarde van 0,20 al de meest gestroomlijnde productieauto ooit is.

Accupakket

Bij de ontwikkeling van de EQXX draaide alles om efficiëntie. Dat zie je terug in de gestroomlijnde vorm, maar uiteraard is ook de aandrijflijn zo efficiënt mogelijk gemaakt. Het resultaat is dat de auto minder dan 10 kWh per 100 km verbruikt. Met 100 kWh is de accucapaciteit vergelijkbaar met die van de EQS, maar toch is het accupakket de helft kleiner en 30% lichter. Kijk, dat is precies wat we nodig hebben in EV’s.

Actieradius

Ook interessant: de actieradius. Mercedes claimt namelijk dat de Mercedes EQXX een actieradius van meer dan 1.000 km moet kunnen halen. En dan hebben ze het niet over de WLTP-cijfers, maar over de praktijkrange.

Zonnepanelen

Het dak draagt daar ook zijn steentje aan bij, want daarop zijn zonnepanelen te vinden. Deze kunnen tot 25 km extra range leveren. Op 1.000 km maakt dat niet bijster veel uit, maar alle beetjes helpen. Zo zijn er ook banden met minimale rolweerstand, lichtgewicht magnesium velgen en zelfs een lichtgewicht subframe afkomstig uit de Formule 1.

Kort tijdsbestek

Heel oneerbiedig gezegd zou je de Vision EQXX een haastklus kunnen noemen, want het prototype is een relatief kort tijdsbestek (anderhalf jaar) tot stand gekomen. Gezien de ontwikkelingen in EV-land is er geen tijd om het rustig aan te doen. Bij het project was ook Mercedes-AMG High Performance Powertrains – die verantwoordelijk is voor de (bijna) onoverwinnelijke F1-motor – nauw betrokken.

Praktijk

Iedereen kan natuurlijk roepen dat een concept car 1.000 km range heeft, maar de EQXX is meer dan een showauto. Het is een rijdend en functionerend prototype. Mercedes belooft dat ze in het voorjaar zullen bewijzen dat de EQXX in de praktijk tot een range van meer dan 1.000 km in staat is.

Productie?

Vraag twee is natuurlijk wanneer we deze technologie in een productiemodel terug gaan zien. Bij de presentatie doet Mercedes daar helaas geen concrete uitspraken over. Technologie-baas Markus Schäfer laat tegenover Autocar echter weten dat we deze technologie in 2024 in een productieauto kunnen verwachten. Dat klinkt misschien nog ver weg, maar vergeet niet dat het al 2022 is.