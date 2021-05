Tesla vindt Bitcoin stom, koers keldert direct - Autoblog.nl

De ene luchtbel laat de andere leeglopen. Tesla vindt Bitcoin nu stom.

Waar zouden we zonder Tesla zijn? De EV-pionier uit Fremont weet keer op keer het nieuws te halen. Er gaat geen dag voorbij dat we niet even kijken hoe het gaat met Elon Musk en de zijnen.

Niet alleen omdat het Elon Musk is, maar voornamelijk omdat hij als CEO van Tesla de meest vreemde beslissingen maakt en uitspraken doet. Het is altijd voer voor discussie. Mede daardoor werkt zijn Twitter-account als een soort aparte nieuwsbron. Zo ook vandaag. De heer Musk heeft namelijk aangegeven te gaan stoppen met Bitcoin.

Tesla vindt Bitcoin stom

Dat is een bijzondere move. Nog niet zo lang geleden maakte Tesla bekend dat ze ook Bitcoin gingen accepteren. Sterker nog, Tesla kocht zelf voor 1.500.000.000 dollar aan Bitcoin. Het gaf de cryptomunt een enorme boost. Maar nu vindt Elon Musk het wel mooi geweest. De reden dat Tesla geen Bitcoin meer accepteert is vrij logisch. De Bitcoin is namelijk niet bijzonder milieuvriendelijk, volgens Musk. Er is namelijk belachelijk veel energie nodig om de cryptomunt in de lucht te houden. Vaak wordt er gebruik gemaakt van steenkool. Dat vindt Tesla niet goed.

Milieu

Uiteraard werd het grote nieuws middels een eenvoudige Tweet de wereld ingeslingerd. Zo’n Twitter-account is aanzienlijk goedkoper dan een PR-bureau. Daarbij heb je ook nog eens een groter bereik. Handig. In totaal kon je dus 49 dagen terecht bij Tesla om een auto te kopen met Bitcoin. Of iemand dat daadwerkelijk gedaan heeft, is niet duidelijk. Het had zijn effect op de koers van de Bitcoin, die daalde met 15%.

Op zich klinkt het verhaal vrij logisch. Tesla streeft nu eenmaal een milieuvriendelijk imago na. Het enige dat wel vreemd is, is dat het niet bekend is wat er nu in de afgelopen 49 dagen anders is. Bitcoin had 49 dagen geleden niet echt een milieuvriendelijk imago. Sterker nog, het is al jaren bekend dat er enorm veel energie nodig is voor Bitcoin. Wellicht is het puur en alleen gedaan om goed in de pers te komen. En verrek, wij hebben er ook weer over geschreven. Well played, Elon.