Hyundai Sonata krijgt eindelijk een mooi smoelwerk

De Hyundai Sonata kwam nooit echt goed uit de verf, nu lijkt daar verandering in te komen met een facelift voor de zevende generatie.

Beetje nietszeggends, dat komt in mij op bij de Hyundai Sonata. In Nederland zie je ze ook niet veel op de weg, met een reden. De vijfde generatie (zo’n 15 jaar geleden) werd hier voor het laatst verkocht. Daarna viel het doek voor het model bij ons.

Het is een redelijk grote sedan, maar oh zo saai. Degelijk? Zal best, maar er zijn andere alternatieven die spannender zijn. Hyundai komt nu met een facelift voor de zevende generatie. Het moderne smoelwerk van de nieuwe Kona is nu op de Sonata geplakt.

De Hyundai Sonata 2024

Deze auto is in de Verenigde Staten altijd dé concurrent geweest van de Toyota Camry. In sommige delen van de wereld verkopen deze auto’s goed, in Europa hebben we het niet zo op sedans. We rijden dan liever in een Duitse middelgrote sedan of tegenwoordig in een SUV. Toch zien we een soort van ‘return’ van sedans, dat wij alleen maar toejuichen. Misschien dat de nieuwe Sonata ook op wat lof kan rekenen.

Dit omdat de auto er op de afbeeldingen gewoon goed uitziet. De zevende generatie Hyundai Sonata gaat al sinds 2014 mee. Negen jaar later past het merk een grondige facelift toe op de sedan.

De auto ziet er totaal anders uit. Agressiever ja! Naar mijn idee een hele verbetering, waar met name de voorkant opvalt. De auto volgt de Sensuous Sportiness-ontwerpfilosofie, dat zoals gezegd geïnspireerd is op de Kona van de tweede generatie met een led-lichtbalk over de volledige breedte aan de voorkant.

De hoofdkoplampen zijn verborgen in het bovenste gedeelte van de luchtinlaten en worden verbonden door een bredere grille. Ik zei het al eerder bij de Kona: niet iedereen zal het aanspreken, maar het is een opvallende verschijning.

Meer dan een facelift

Niet alleen de voorkant met de koplampen is aangepakt, de auto heeft een nieuwe motorkap met meer uitgesproken karakterlijnen. Bovendien heeft de nieuwe Sonata een zwarte afwerking over de onderkant van de carrosserie en heeft hij tal van nieuwe kenmerken aan de achterkant. Deze omvatten onder andere een herzien kofferdeksel en LED-lichtbalk. N Line-modellen hebben ook nieuwe dubbele uitlaatdempers en rijden op lekker forse 19-inch wielen.

Binnenin de Hyundai Sonata 2024

Tegenwoordig moet de cabine ook tip top in orde zijn met alle moderne toepassingen die maar mogelijk zijn. Hyundai begrijpt dit en plaatst nu een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel en een 12,3-inch infotainmentscherm, die allebei zijn ondergebracht in een panoramisch gebogen display dat uit het dashboard steekt.

Het vernieuwde model gebruikt ook een shift-by-wire-controller van het kolomtype, in tegenstelling tot een versnellingshendel boven de transmissietunnel. Verder is het interieur geüpgraded met onder andere nieuwe interieurkleurencombinaties.

Motoren

Tsja, daar heeft het merk dus nog niks over gezegd. Ze bouwen de spanning op rond een nieuwe auto en komen steeds met meer informatie. Indien we de specs weten, dan vullen we dit artikel aan.

De vernieuwde Hyundai Sonata beleeft zijn debuut tijdens de Seoul Mobility Show. Deze loopt van 30 maart tot 9 april. In Europa wordt het model niet meer verkocht. Er zijn geen indicaties dat het merk deze vernieuwde variant wel naar ons continent gaat brengen.