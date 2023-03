Ultieme woestijncruiser in de vorm van een Bentley

Check deze omgebouwde Bentley woestijncruiser die nu ook nog eens te koop staat.

Porsche kwam met de 911 Dakar. Lamborghini kwam met een Huracan offroader, namelijk de Sterrato. Heeft Bentley daar een steekje laten vallen? Nou, in ieder geval één persoon is van mening dat dit zo is want die bouwde zijn Bentley Continental GT om.

Woestijncruiser in de vorm van een Bentley

Bentleys rijden heerlijk: genoeg power om eens goed gas te geven, maar de nadruk ligt op comfortabel cruisen. Nadeel als je in de woestijn woont? Echt goed kunnen ze in het zand niet uit de voeten. Oplossing is dan om je Continental GT om te bouwen, want een Bentyaga is lelijk (en duur).

We hebben het hier over een Continental GT uit het jaartal 2008. Oud beestje alweer ja, maar als je in Dubai woont is het misschien wel een welkome aanvulling op je autocollectie aldaar. We zien enorme wielkasten van koolstofvezel die 20-inch wielen bedekken, setje Pirelli Scorpion Verde-banden zitten er al onder.

Natuurlijk is er aan de luchtvering gewerkt om wat extra bodemvrijheid vrij te maken en er is een volledige bodembeschermingsplaat. Verder is de auto afgewerkt met een aftermarket voorbumperbalk en een waterdichte RV-aansluiting voor kampeertochten in de woestijn.

Woestijntripjes

Om al je zooi mee te zeulen heeft de auto volgens de eigenaar wat extra power gekregen. De 6,0-liter W12 van een gewone Continental GT had in 2008 een vermogen van 560 pk. Deze woestijnvariant heeft nu ongeveer 700 pk, aldus de eigenaar. Deze upgrade is te danken aan een custom mapping van PP-Performance.

Reizen doe je nog steeds in alle luxe. Aan het interieur is namelijk niks gedaan. Feloranje gewatteerd leer met groene accenten moet je liggen en de GT behoudt nog steeds zijn parkeersensoren voor en achter. Tevens is er, gelukkig maar, klimaatregeling met twee zones.

Op de teller staat net geen 45.000 kilometer. Nauwelijks in gereden dus, altijd binnen gestaan en van een oud omaatje geweest.

Woon je in Dubai en zoek je een leuke offroader? Zoek dan niet verder. Het laatste bod stond op een schappelijke 12.250,- dollar. Bieden maar!