Dominantie Red Bull maakt races te voorspelbaar, aldus Mercedes

Ja, wij moesten ook even gniffelen. Bij Mercedes vinden ze de dat de dominantie van Red Bull de races te voorspelbaar maakt.

De Formule 1 is een vreemde sport. Het materiaal waarmee de teams wedijveren is namelijk niet identiek. Sterker nog, er zijn grote verschillen. Dus ondanks dat er komende race 10 teams aan de start verschijnen, zijn er eigenlijk maar een paar coureurs die kans maken om te winnen. Mits er niets aparts gebeurd, uiteraard.

Dat is niet nieuw in de sport. Er zijn bijna altijd periodes geweest waarbij bepaalde teams het goed deden. Eind jaren ’80 was McLaren het beste, in de jaren ’90 was Williams erg goed en van 2000 tot 2004 stond er geen maat op Ferrari. De grootste periode van dominantie is echter van 2014 tot 2021: toen bouwde Mercedes de meest dominante auto.

Dominantie Red Bull maakt races voorspelbaar

Je zou zeggen dat ze bij Mercedes realiseren in wat voor positie ze hebben geleefd. Moeiteloos kon (voornamelijk) Hamilton naar tientallen overwinningen en zes wereldkampioenschappen rijden. Maar niets is minder waar! Andrew Shovlin vind namelijk de races te voorspelbaar geworden, zo laat hij optekenen aan Motorsportweek:

Het volgen van elkaar gaat een stuk makkelijker. Op sommige circuits had je in het verleden weinig inhaalacties. Denk aan Budapest. De race daar was dit jaar veel interessanter. Een ander effect met nieuwe regels, zoals de regels van dit jaar, is dat de pikorde op de schop gaat. We hebben nog geen close-racing gehad. Het ziet er naar uit dat Red Bull zich zelf hebben ontwikkeld tot het topteam. De races zijn nu veel voorspelbaarder geworden. Andrew Shovlin, is 2014 tot 2021 vergeten.

Eh, zijn we iets vergeten?

Eh, ja, de races zijn inderdaad voorspelbaarder. Maarreh, Andrew, sinds wanneer was dat een probleem voor Mercedes? De voorsprong waarmee het team uit Brackley de kampioenschappen binnenhaalde was enorm. Toen was het kennelijk geen probleem.

Overigens is er wel degelijk een verschil met de dominantie van Red Bull van nu en die van Mercedes in de afgelopen jaren. Valtteri Bottas (en daarvoor Nico Rosberg) werden met gemak tweede. De dominantie van Red Bull is dus niet dusdanig dat beide coureurs wegrijden van het veld.

Via: Motorsportweek