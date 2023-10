Geneva International Motorshow keert nu echt terug

Geen gekke praktijken met Geneefse autoshows in Qatar of mobiliteitsbeurzen: de Geneva International Motorshow keert terug als rasechte autoshow.

Zoals niet onbesproken gebleven is de laatste tijd: Autoblog was aanwezig op de IAA Mobility in München. Dat is eigenlijk hoe de IAA in Frankfurt is geëvolueerd nadat aldaar is besloten om in 2019 de laatste editie ervan te houden. Eigenlijk kon de hele redactie er unaniem over zijn: als mobiliteitsbeurs heb je er echt een stuk minder aan dan een ‘klassieke’ autobeurs. Slalommend door de stands van leveranciers wat voor autofanaten niet echt interessant is en later zelfs door de binnenstad van München is wat omslachtig om enkel wat concepts en nieuwe EV’s te aanschouwen. Op zich een toffe beurs, maar zoals de oude IAA was het absoluut niet.

Geneva International Motorshow

De laatste IAA in Frankfurt in 2019 liet eigenlijk al zien dat een beurs steeds meer zijn relevantie verliest. Toch zijn er autobeurzen die het nog gewoon proberen. De organisatie achter de Geneva International Motorshow geloofden er na 2019 ook nog in. Toch hebben we sinds 2019 geen autoshow van Genève, of eigenlijk in Genève, meer gezien. Dat had dan weer te maken met het coronavirus dat op het allerlaatste moment afgelast werd. Nee, echt, het gerucht gaat dat Wouter al een powernapje aan het doen was op Schiphol toen duidelijk werd dat de autoshow niet door ging in maart 2020.

Autoshow van Genève keert terug

Sindsdien heeft een ‘moeilijk economisch klimaat’ voor de edities van 2021, 2022 en 2023 roet in het eten gegooid. Je kon/kan wel naar een Autoshow van Genève, tot en met morgen welteverstaan. Die wordt alleen gehouden in Doha. Dat is geen voorstad van Genève maar de hoofdstad van Qatar. De betekenis van ‘de autoshow van’ lijkt minder verwaarloosbaar dan het kennelijk is. Maar de organisatie achter de GIMS maakt nu bekend dat Europeanen binnenkort ook weer aan de bak kunnen. De Geneva International Motorshow keert terug in het voorjaar van 2024. Dat is ook het jaar dat de beurs 100 jaar bestaat. En geen gekke Qatar-praktijken, de beurs is weer in Genève.

Geen mobiliteitsbeurs

Nu horen we je denken bij een grote terugkeer: ja, dat zeiden ze bij de IAA ook, en dat is dus een wat aparte ‘mobiliteitsbeurs’ geworden. Dat hoef je voor de Geneva International Motorshow niet te verwachten. De organisatie belooft dat het echt gaat om een autobeurs waar nieuwe auto’s en autodesign centraal staan. Nu is alleen de vraag of autofabrikanten weer hun scoops gaan opsparen om ze allemaal in maart in Genève te kunnen tonen. Mits interessant kun je zeker verwachten dat ook Autoblog weer van de partij is in 2024.