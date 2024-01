Mercedes CLE 200 – test en video

Een fraaie koets, maar wel slechts de instapmotor voor de test van de Mercedes CLE. Eens kijken of ik dat overleef.

Voor jullie je afvragen wat een CLE is, direct het antwoord. Voorheen had Mercedes-Benz drie coupés in de prijslijst staan. Dat was blijkbaar te veel van het goede en de bezem is er dan ook goed doorheen gegaan. Feitelijk komen ze alle drie niet terug: de S-klasse coupé krijgt zelfs helemaal geen opvolger. De C-klasse en E-klasse coupé vinden hun gezamenlijke opvolger in deze CLE. Blijkbaar was het nodig om een nieuwe naam te kiezen, waarbij het verwarrend is dat CLA en CLS beiden vier deuren hebben en deze CLE niet.

Een historie van fraaie coupés

Er zijn een aantal dingen die ze bij het Mercedes concern best goed voor elkaar krijgen: dieselmotoren en V8 monsters zijn zomaar wat voorbeelden. Een elegante gelijnde coupé tekenen lukt ze ook wonderwel. Gravend in mijn geheugen is wellicht alleen de jaren 90 Mercedes-Benz CL (daar zijn die letters weer) niet perse moeders mooiste, maar wel een indrukwekkende auto. Lees anders het overzicht van een aantal fraaie Mercedes-Benz coupes nog eens na.

De CLE heeft een lange wielbasis, ver naar voren geplaatste en sterk hellende A-stijl, korte overhang voor, lekker grote velgen en een Shark Nose. Zeker de Mercedes-Benz CLE uit de test met de lekkere rode kleur smoelt gewoon goed. De dames van het thuisfront waren ook unaniem: fraaie auto.

Beduidend ruimer dan de C-Klasse Coupé

Aangezien de CLE zowel C-klasse als E-klasse coupé vervangt is een vergelijking met beiden niet zo gek. Het is wel interessant dat Mercedes-Benz de vergelijking met de C maakt, want met een lengte van 4,85m is de CLE langer dan de E-klasse coupé. Qua binnenruimte is de CLE beduidend ruimer dan C-klasse coupé, maar je levert op de achterbank wel beenruimte in ten opzichte van de E-klasse coupé.

Echt belangrijk is de ruimte op de achterbank niet, kinderen kunnen er prima zitten. De achterbak is ruim genoeg voor een kinderwagen of voor drie golftassen (wat beter bij de doelgroep past).

Motoren

Voor onze gepatenteerde Autoblog Instapservice kozen we in deze test voor de meest vriendelijk geprijsde Mercedes-Benz CLE200. In de motorenfamilie FAME (Family of Modular Engines) zijn echter nog wel wat keuzes te maken en de zescilinders passen ook in het vooronder. Alle motoren zijn mild hybrids met een geïntegreerde startdynamo van de 2e generatie en een 48V-boordnet.

De versie die we het minst gaan zien in Nederland is ongetwijfeld de 200 pk sterke CLE 220d. Bij de benzines zijn er nog de CLE 53 AMG 449pk/ 600 Nm, CLE 450 381pk/ 500Nm en de CLE 300 258 pk/ 400 Nm. Mercedes-Benz heeft ook aangekondigd dat er nog een plug-in hybride versie aankomt, wat voor de Nederlandse markt best interessant kan zijn.

De CLE 200

In het verleden heb ik wel ook wel eens een E200 van Das Haus gereden en dat was geen genoegen. Een vork ik je oogbol steken gaf soms meer voldoening, voor het prijskaartje werd ik best ongelukkig van het (gevoelsmatige) gebrek aan snelheid. Alsof je een puber probeert te laten opschieten voor een afspraak waar die geen zin in heeft.

Gelukkig hebben ze in Stuttgart ook het licht gezien, voor het geld wat ze durven (of moeten) vragen voor een CLE 200, mag het nog wel een beetje OK rijden. Sterker nog: het mildhybride tijdperk lijkt ons hier te helpen. De ISG (starter-generator) levert 17 kW/23 pk en 200Nm en die is op strategische momenten beschikbaar. Zoals bij het wegrijden of de tussensprint. De eerste duw komt sneller dan verwacht, waarna de verbrandingsmotor als het ware bijspringt.

Totaal heeft de Mercedes-Benz CLE 200 een vermogen van 204 pk en een koppel van 320 Nm. De sprint naar de 100 duurt dan ook maar 7.4s en de topsnelheid is 240 km/u.

Genieten in het interieur

Over het interieur zijn er weinig klachten, hoewel er nog wel iets te wensen over blijft. Het dashboard lijkt mee op die van de C-klasse sedan, dan op die van de E-klasse. Geen superscreen of hyperscreen, maar gewoon twee separate schermen. Wel heeft de Mercedes CLE onderhuids de nieuwe elektronica-architectuur en de derde generatie MBUX infotaiment-software.

Het 12,3″ grote combi-instrument (de tellers dus) en het standaard 11,9″ grote centraal display werken prettig samen en kennen veel mogelijkheden. Nieuw zijn bijvoorbeeld apps als TikTok, Zoom, Webex en Angry Birds, die overigens alleen in stilstand te gebruiken zijn.

Prijs, concurrentie en conclusie

Mooi was die tijd dat je alleen al bij de Mercedes-Benz dealer goed keuzestress kon hebben. Afhankelijk van je budget waren er drie coupés, nog wat cabrio’s en de befaamde vierdeurs coupés om uit te kiezen. Dankzij de EU (elektrificatie en de strenge veiligheidseisen) zijn de fabrikanten genoodzaakt het productenpalet behoorlijk uit te dunnen. Dat is niet alleen bij Mercedes-Benz zo, maar ook bij de concurrentie.

Ook een wetmatigheid is dat auto’s in Europa in het algemeen en in Nederland heel snel duur zijn geworden. Een Mercedes-Benz CLE 200 kost kaal net geen 70 mille, de auto uit de test was zelfs 83 mille. Maar zoals het gezegde gaat, “beter duur dan niet te koop”.

De Volvo C70 heeft al heel lang geleden het veld moeten ruimen, de Lexus RC ook, maar de andere Duitsers houden (deels) nog vol. De Audi A5 is inmiddels wel een afgelebberde boterham, maar sommigen houden wel van wat meer ervaring en een rijper product. Die mensen hoeven het lokale Audi-centrum overigens niet te bellen, want de A5 is als coupé stilletjes van de prijslijst afgevoerd.

Uit Munchen komt nog wel wat: de BMW 420i is 9cm kleiner, 11 mille goedkoper, maar zal niet iedereens hart weten te winnen met de grote grille. En heel eerlijk: een coupé koop je ook niet omdat het zo lekker goedkoop is en de Mercedes CLE maakt hebberig.