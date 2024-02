Mercedes presenteert Valentijnscadeautje voor Gooische vrouwen

Mercedes kan je alvast aan een Valentijnscadeautje voor volgend jaar helpen: een G 500 Stronger Than Diamonds Edition.

Sommige onder ons hebben de neiging om zaken als verjaardagen of Valentijn te vergeten. Het voordeel bij Valentijn is dat je er continu aan herinnerd wordt, omdat het één groot commercieel festijn is. Ook Mercedes doet een duit in het zakje.

Mercedes presenteert vandaag namelijk niet alleen de W15 E Performance, maar ook een special edition ter ere van Valentijn. Dit is de Mercedes G-Klasse Stronger Than Diamonds Edition. Een hele mond vol, maar het centrale thema is dus diamanten.

De vraag is dus: waar zijn de diamanten te vinden? Het is even zoeken, want die heeft Mercedes aardig goed verstopt: de 25-karaats diamanten zitten in de knopjes van de deurvergrendeling. Dat is normaalgesproken niet een onderdeel wat veel aandacht krijgt, dus creatief is het wel.

Het diamantthema is verder vooral beperkt tot diamantlogo’s. Deze zijn onder andere te vinden op de dorpels, de deurgrepen en op de sleutel. De Stronger Than Diamonds Edition onderscheidt zich daarnaast met de unieke kleurstelling: Rosewood Grey Magno met zwarte accenten.

De G-Klasse is vooral heel populair als AMG, maar deze Special Edition is voor de afwisseling gebaseerd op een ‘gewone’ G 500. Krijgt die variant ook nog een beetje aandacht. Overigens kom je daarin ook weinig te kort, met 422 pk en 610 Nm.

Er zijn 300 mannen die hun (ietwat verwende) wederhelft gelukkig kunnen maken met zo’n G-Klasse, want dat is de oplage waarin de Stronger Than Diamonds Edition gebouwd wordt. Of de auto ook in Nederland leverbaar wordt weten we nog niet.

We weten wel de Duitse vanafprijs: €175.000. Daar mee is deze special edition zo’n 25 mille duurder dan een reguliere G 500. In Nederland ga je het niet redden met 175k, want hier kost een standaard G 500 al bijna €250.000.