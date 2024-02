Lancia is terug: dit is de nieuwe Ypsilon!

Een bijzonder moment: voor het eerst in 12 jaar is er weer een nieuwe Lancia.

Lancia leek ten dode opgeschreven, maar vandaag markeert de dag dat het merk weer definitief herboren is. Ze presenteren namelijk de nieuwe Lancia Ypsilon, hun eerste nieuwe model sinds de Flavia. Wat simpelweg een Chrysler 200 was met een Lancia-logo.

Design

Nu staat de nieuwe Ypsilon natuurlijk ook niet op zichzelf, want dit is een broertje van de Peugeot 208 en Opel Corsa. De Italianen hebben er echter wel een eigen draai aan gegeven. De nieuwe Lancia Ypsilon is qua design in ieder geval een onderscheidend model.

Met name de neus is heel bijzonder. Met de drie LED-strepen is de Ypsilon in één oogopslag te herkennen, ook in het donker. Volgens Lancia is dit een moderne interpretatie van de historische Lancia-grille, maar daar heb je flink wat fantasie voor nodig. Met de indeling van de verlichting doet Lancia ook mee aan de trend van de gespleten koplampen.

Van achteren is ook duidelijk dat je niet naar een Peugeot 208 kijkt. Met zijn ronde achterlichten met daarin een Y-vorm heeft de Ypsilon een karakteristieke kont. Naar het nieuwe Lancia-logo is het even zoeken. Dat staat niet op de neus of de kont, maar op de C-stijl.

Interieur

Van het interieur heeft Lancia ook wat bijzonders weten te maken. Dit lijkt in de verste verte niet op dat van de 208 of de Corsa. Wat vooral opvalt is het koffietafeltje op de middenconsole. Het idee van Lancia was ook om het interieur een woonkamersfeer te geven.

Het infotainmentsysteem is om die reden ook S.A.L.A. gedoopt. Dit is enerzijds Italiaans voor woonkamer, en anderzijds een afkorting voor Sound Air Light Augmentation. Het idee is dat je hiermee in één keer de ambiance van het interieur kunt veranderen, zowel het licht, als de muziek en de lucht.

De auto die je hier ziet is overigens een special edition. Dit is de ‘Edizione Limitate Cassina’, waar we eerder al over schreven. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met de Italiaanse meubelfabrikant Cassina. Dit resulteert onder meer in de fraaie stoelen, die bekleed zijn met blauw fluweel. Het koffietafeltje is ook exclusief voor deze uitvoering.

Elektrisch

In technisch opzicht lijkt de nieuwe Lancia Ypsilon natuurlijk wél heel erg op zijn platformgenoten. De specificaties van de elektrische versie klinken dus heel bekend: een 156 pk sterke elektromotor en een accu met een capaciteit van 51 kWh (54 kWh bruto). De actieradius is met 406 km exact gelijk aan die van de Corsa.

Over de benzinevariant wordt nog met geen woord gerept, maar die zal ongetwijfeld de welbekende 1.2 Puretech krijgen, al dan niet met turbo. Deze versie komt later, want de Cassina is altijd elektrisch.

Overigens grappig om te vermelden: Lancia wil met deze auto een “jongere doelgroep” aanspreken, in de leeftijd van 40 tot 45 jaar. Dat betekent dus vooral dat er in de vorige Ypsilon hoofdzakelijk bejaarden rond reden.

Enfin, de Ypsilon trapt dus af met de Edizione Limitate Cassina, die helaas alleen in Italië te krijgen is. Maar niet getreurd: Lancia gaat ook in Nederland een comeback maken. De nieuwe Ypsilon zal in de loop van dit jaar zijn opwachting maken bij de zes nieuwe Lancia-dealers in Nederland.