Mercedes S600 SMN is heerlijk fout doch overbodig

De Mercedes S600 SMN is een 600 pk sterk monster met mintgroen interieur.

Het zal jullie wellicht zijn opgevallen dat er tegenwoordig een groot aantal veredelaars zijn weggevallen. Grote tuners als Hartge, Kicherer, Kleemann, ART en Carlsson zijn overgenomen, failliet of hebben hun activiteiten op een bijzonder laag pitje staan. Hamann heeft onlangs ook al aangekondigd te zullen stoppen met hun activiteiten. Alleen AC Schnitzer, Brabus en ABT lijken het op dit moment nog erg goed te doen.

Dus als je een Mercedes-Benz onder handen wil nemen, is er ineens veel minder keuze. Gelukkig is er een nieuwkomer in de vorm van SMN Motors. Wij hadden er nog niet van gehoord, maar dat schijnt dus ook een Duitse toko te zijn. Het is in eerste instantie een autobedrijf dat handelt in exclusieve auto’s.

Daarbij krijgen ze weleens exclusieve aanvragen en wellicht hebben ze op basis daarvan bedacht: dan gaan we zelf maar iets maken. Dat doen ze met de Mercedes S600 SMN.

Carbon en mint

De basis is de Mercedes-Benz S-Klasse, de S580 4Matic om precies te zijn. De Mercedes is voorzien van een hele lading carbon onderdelen: splitter, luchtinlaat in de bumper, side skirts, spiegelkappen, achterspoiler en ‘diffusor’. De velgen zijn. door SMN zelf gesmeed en meten 22 inch.

Links zijn ze zwart, rechts zijn de zilvergrijs, wat eigenlijk veel fraaier staat. Dit is een trucje dat meer tuners toepassen. Ze hebben vaak maar één demo en zo kun je goed laten zien wat er allemaal mogelijk is.

Achter de velgen zie je de remklauwen gespoten in de kleur Royal Mint. Dat is een opwarmertje voor het interieur. Dat is namelijk mintgroen en niet zo’n klein beetje ook. Alsof ze een verfbom hebben gebruikt. Het geheel is afgewerkt met carbon, leder en alcantara. Uiteraard is er een sterrenhemel aanwezig, tegenwoordig het symbool voor opulentie.

Techniek Mercedes S600 SMN

Tenslotte de techniek. Wat ze aan de motor hebben gedaan, is niet bekend. Maar in dit geval heb je 600 pk en 750 Nm. Dat lijkt heel erg veel en dat is het natuurlijk ook, maar een basis S580 is ook al geen stakker. Een S63 AMG heeft tegenwoordig 800 pk, dus de Mercedes S600 SMN is zeker niet de meest krachtige S-Klasse. Wat het doet met de prestaties wordt ook niet vermeld, maar dit zal voldoende vlot zijn om op de linkerkant van de Autobahn te kunnen blijven rijden.

Dus ja, wat vinden wij hier dan van? Zo op de foto’s te zien, hebben ze topwerk afgeleverd. Het komt niet vaak voor dat tuners zoveel foto’s in hoge resolutie meesturen.

Simpelweg omdat je dan ziet dat het interieur toch niet zo strak is afgewerkt of omdat je de plastic delen toch niet naadloos passen. Of in het geval van Manhart, dat je ziet dat het enkel een gechipte auto is met stickers erop. In dat opzicht is de Mercedes S600 SMN en welkome aanvulling.

Het enige puntje waar we mee zitten: het is niet bijster origineel. Dit is wat Brabus ook doet. Voor de restwaarde en naamsbekendheid is Brabus natuurlijk wel hét adres voor je S-Klasse. Over adressen gesproken, SMN zit ook nog eens Hückelhoven, niet zo heel ver bij Brabus in Bottrop vandaan. Aan de andere kant, hier is kennelijk vraag naar en wie is SMN dan om niet aan de vraag te voldoen?