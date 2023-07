Nee, Formule 1 blijft tóch bij Viaplay aldus Viaplay

Viaplay blijft gewoon in Nederland Formule 1 uitzenden, aldus Viaplay.

Het is een heerlijke soap aan het worden: Viaplay in Nederland. Jarenlang was Ziggo ons vaste honk om over te klagen qua Formule 1-verslaggeving en voor- en nabeschouwing, nu moeten we compleet andere kritiek bedenken op Viaplay.

Het zit zeg maar in ons menselijk DNA om standaard te klagen over commentatoren en alles eromheen. Bij Viaplay was dat niet anders natuurlijk. Sommigen vonden het dermate cringy dat ze kijken naar Viaplay, maar alsnog luisteren naar Olav Mol via zijn radiostation. En voor die mensen leek er goed nieuws te zijn: Ziggo zou terug komen.

Viaplay blijft gewoon (aldus Viaplay)

We zeggen ‘zou terug komen’ op deze wijze heel bewust, want dat gaat namelijk niet gebeuren. Dat zegt sportmarketeer en Porsche Taycan-bestuurder Chris Woerts in het programma Oranjezomer. Woerts was destijds ook de gene die al een paar dagen van te voren wist dat Ziggo de rechten verloren had aan Viaplay destijds.

Chris geeft in het zomerprogramma aan dat hij heeft gesproken met Peter Nørrelund. Gewoon, die belt hij eventjes. In het gesprek met de Viaplay-baas van de Benelux is de conclusie dat ze gewoon in Nederland blijven.

We will stay strong in The Netherlands. Peter Nørrelund, doet een goede Mohammed Saïd al-Sahad imitatie.

Eh, ja. Deze zullen we eventjes toelichten. Er zijn twee dingen aan de hand waar men over spreekt. Op dit moment zitten we in het tweede jaar dat Viaplay uitzendt in Nederland. Gezien de financiële beslommeringen van de Zweedse streamingservice, speculeerde men op een vervroegd vertrek na dit seizoen. Dat lijkt dus niet te gaan gebeuren: volgend jaar zijn ze gewoon van de partij.

Financiële positie

Dan blijft nog wel 2025-2028 open staan. Ondanks dat Viaplay zeker mee zal doen met het bieden, zal Ziggo nu klaar staan om mee te gaan doen. Dat gebeurt ergens in juli of augustus van dit jaar. Hierbij speelt de verzwakte financiële positie wel degelijk mee, alhoewel het maar de vraag is in hoeverre Ziggo mee wil gaan. De zwakke positie van Viaplay betekent niet dat Liberty Media de rechten goedkoop gaat wegdoen. Daarnaast kunnen er natuurlijk altijd andere partijen zich aanmelden.

In verder nieuws: Vanmoof gaat jouw bestelde fiets gewoon leveren, Ja21 wordt een democratische partij, water is droog, @jaapiyo houdt van onderstuur, het CDA heeft toekomstperspectief en Nyck de Vries is gecharmeerd van de leiderschapskwaliteiten van Helmut Marko. Het wordt vandaag 52 graden met hier en daar een regenboog, ijzel en waterval.