Dit is de nieuwe Noble M500

En hij is heerlijk.

Op het Goodwood Festival of Speed is bijzonder veel lekkers te vinden. Britse autofabrikanten grijpen de aangelegenheid om op eigen bodem nieuwe plannen te presenteren. Zo ook Noble. Het merk heeft eindelijk weer eens wat nieuws voor ons.

De auto luistert naar de naam M500. Deze supercar is geen nieuw topmodel, maar zal geplaatst worden onder de huidige M600. Deze ‘instapper’ heeft het blok van de huidige Ford GT onder de kap. Dat is een 3.5 liter Ecoboost V6. In de M500 levert de zescilinder 550 pk. De motor is gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling. De auto gaat vermoedelijk ongeveer 1.250 kg wegen, een vergelijkbaar gewicht als zijn broer.

Qua uiterlijk is de Noble in elk geval een knappe verschijning. De koplampen hebben wat weg van een Corvette C7, de velgen van een Lamborghini Aventador SV en sommige lijnen van de auto roepen Bugatti Chiron in me op.

Veel meer informatie over de M500 heeft Noble niet bekendgemaakt. Het gepresenteerde exemplaar is dan ook een prototype zonder interieur. Met de huidige planning moet een productiemodel over een niet al te lange tijd klaar zijn, zodat de M500 in 2019 van de band kan rollen.