Mercedes S65 AMG: monster in een maatpak [Video]

Heel snel én heel comfortabel van A naar B? Dan is de S65 de auto die je moet hebben.

Als je echt ‘Das Beste oder Nichts’ wilde, dan bestelde je de S65 AMG. Inmiddels bestaat deze variant niet meer, maar zo’n 15 jaar geleden was dit het absolute vlaggenschip van Mercedes. Deze was destijds een ton (!) duurder dan de S63, dus logischerwijs kocht bijna niemand er eentje. En dat maakt ‘m alleen maar gaver.

Laten we eerlijk zijn: de S65 was ook gewoon overkill. De 6,0 liter biturbo V12 leverde 612 pk en maar liefst 1.000 Nm aan koppel. Daarmee sprintte dit bakbeest desgewenst in 4,4 seconde van 0 naar 100 km/u. Daarmee was het jarenlang de snelste sedan ter wereld.

Met een S65 AMG kom je heel snel van A naar B, maar intussen kom je niks tekort. De S65 is voorzien van alle denkbare luxe die destijds voorhanden was, ook achterin. Zo zijn de stoelen achterin voorzien van massagefunctie en op alle mogelijke manieren te verstellen. Als je wil weten wat alle knopjes doen, kijk dan vooral even de video, want Wouter probeert ze allemaal uit.

Voor de spotters: hoe kun je nou zien dat het een S65 AMG is in plaats van een S63 AMG? Dat is lastig, want het bumperwerk is hetzelfde. Het makkelijkste herkenningspunt zijn eigenlijk de uitlaten, die bij de S65 aan elkaar zitten. En natuurlijk de V12 Biturbo- en S65-badges.

In de video rijdt Wouter een rondje met deze überdikke Mercedes, maar hij staat toevallig ook te koop. Als je interesse hebt in deze auto kun je terecht bij HooG Selections in Katwijk.