Man verlaat dealer met AMG GT R, crasht [video]

Enkele meters na het verlaten van de dealer je AMG GT R crashen. Goed bezig.

De Mercedes-AMG GT R. Toch een beetje de Duitse Ford Mustang als je oneerbiedig naar de spierballen kijkt. 585 pk uit een 4.0 liter twin turbo V8. Genoeg koppel om het continent te verschuiven. En dat allemaal op de achterwielen. Daar kan niet iedereen mee overweg, zo blijkt maar weer.

De bestuurder verliet een autodealer in de buurt van Granville Island in Canada. Uit het bericht van Carscoops valt niet op te maken of de auto net gekocht was, of dat wat hier de context precies is. Feit is dat de AMG GT R vlak na het verlaten van de dealer crash. En dat is door een dashcam op beeld vastgelegd.

AMG GT R crash video

Onze hoofdpersoon vond het een topidee om even te laten zien dat hij de baas was over zijn AMG. Regen? Maakt niet uit. Tractiecontrole? Die stond blijkbaar op ‘laat maar zitten’. De TC in de AMG GT R heeft 10 standen, door middel van het gele knopje kun je deze draaien. Daar had deze bestuurder met z’n tengels van af moeten blijven. Met een flinke dot gas glibbert en glijdt de GT R over de weg.

De eerste paar meter gaat het nog goed. De achterkant van de GT R zwiepte losjes weg. Blijkbaar dacht de bestuurder dat het gaspedaal nog wat dieper ingetrapt mocht worden. Toen besloot de achterkant: “Doei, ik ga deze kant op.” De bestuurder trapte nog op de rem in een ultieme poging de Mercedes te redden. Tevergeefs.

De GT R gleed van de weg, nam een stoeprandje mee en parkeerde zichzelf tegen een zielig boompje. De schade? Lastig te zeggen, maar als je weet wat een AMG-logo kost, dan weet je dat dit een dure grap wordt. Reken op een paar duizend dollar. Minimaal.

Gelukkig was de snelheid laag en is de auto nog te redden. Een dure les voor de bestuurder van de Mercedes-AMG GT R na deze lullige crash. Als het regent en je rijdt een AMG zonder tractiecontrole, wees dan niet die gast. Of zorg in elk geval dat er niemand met een dashcam in de buurt is.