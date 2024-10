AMG One verbreekt het 'Ringrecord... van de AMG One

De AMG One was al de snelste auto op de Nordschleife, maar Mercedes doet het nog eens dunnetjes over.

Het is alweer een tijdje stil rondom het ‘Ringrecord voor productieauto’s. In 2022 pakte de AMG One het (door marketingafdelingen) felbegeerde record en sindsdien heeft niemand de handschoen opgevat. Om dit verder te ontmoedigen heeft Mercedes besloten haar eigen tijd te verbeteren.

Achter het stuur zat wederom Maro Engel, die ook de vorige recordtijden reed met de AMG One en met de AMG GT Black Series. Hij had zelf de laatste keer de lat op 6:30.705 gelegd en de missie was nu dus om deze tijd te verbeteren.

Dat is gelukt: Engel wist nu een tijd van 6:29.090 te noteren in de Groene Hel. Daarmee duikt er voor het eerst een straatauto onder de ‘magische’ grens van 6:30. Dit is een officieel record, bevestigd door een aanwezige notaris (had die ook een keer een leuke werkdag).

De nieuwe recordtijd werd op een zwoele maandagavond genoteerd bij een temperatuur van 15 graden en een asfalttemperatuur van 20 graden. De banden waren ‘gewoon’ de standaard Michelin Pilot Sport Cup 2 R’s.

Behalve het feit dat de auto de straat op mag, heeft de AMG One natuurlijk weinig met een straatauto van doen. De AMG One ziet eruit als een circuitauto en heeft – zoals bekend – ook daadwerkelijk een motor die afgeleid is van de Formule 1. Al is het de vraag of dat een voordeel is. Wij horen toch liever de V12 van de Valkyrie dan de 1,6 V6 van de AMG One.

De AMG One doet in ieder geval wel waar ‘ie voor gemaakt is, zo heeft Mercedes nu wederom bewezen. We zijn heel benieuwd hoeveel eigenaren er ook daadwerkelijk een rondje mee over de Nordschleife durven te maken.

De complete ronde kun je hieronder bekijken: