Mercedes SLK knalt tegen Tesla-winkel

Komt die verbrandingsmotor!

Een Mercedes SLK (occasion video) besloot afgelopen maandag even na twee├źn een Tesla-winkel van dichtbij te bekijken. Het ging hier niet om een hater van elektrisch rijden, maar om een vervelend ongeluk. De bestuurder (m/v) van de cabrio wisselde van rijbaan en raakte per ongeluk de stoeprand. In een schrikactie trapte de SLK-rijder het gaspedaal in. De Mercedes kwam vervolgens tegen de Tesla-shop tot stilstand.

De bestuurder werd na afloop met onbekende verwondingen afgevoerd naar het San Francisco General Hospital. Naast lichte schade aan het pand, raakte de SLK-rijder een mailbox, verkeersbord, een kastje dat de verkeerslichten regelt en een boom. De Tesla’s in het gebouw bleven ongedeerd. Door toedoen van de Mercedes sneuvelden enkel een aantal ruiten.

De hulpdiensten waren die middag nog behoorlijk druk naar aanleiding van het incident. Omdat de bestuurder het stoplicht-kastje had gesloopt, traden de verkeerslichten bij een nabijgelegen kruispunt buiten werking. Het verkeer moest tijdelijk begeleid worden.

Fotocredit: Pavel Uvarov op Twitter