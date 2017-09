Volkswagen Polo (2009-2017) – occasion video & aankoopadvies

De Polo behoort al jarenlang tot de best verkochte auto’s van Nederland en dat is te zien in het aanbod op de tweedehands markt. Er is ontzettend veel keuze, hoewel er ook erg veel driecilinder BlueMotions bij het aanbod zitten.

Die was immers een tijd lang “wegenbelastingvrij” en had 14% bijtelling. Dat wisten de Nederlandse kopers wel te waarderen. Een Polo is ruim en volwassen genoeg om als eerste auto in het huishouden te fungeren en heeft daarmee een klein beetje de rol van de Golf overgenomen (in Nederland).

In 2014 volgde een facelift en kreeg de Polo de modelcode 6R. Veranderingen zijn subtiel, waaronder andere koplampen en achterlichten en de komst van nieuwe éénliter driecilinder motoren. In 2017 is de Polo afgelost door een compleet nieuw model.

Aanbod occasions

Van deze vijfde generatie Polo staan op Marktplaats meer dan 2500 exemplaren te koop. De Polo van je dromen vinden moet dus altijd mogelijk zijn. Vanaf 4-5 mille staan de eerste Polo’s te koop, maar daar is dan vaak wel wat mee. Iets meer budget geeft enorm veel keuze.

Pluspunten

Goed imago

Goede restwaarde.

Comfortabel, eenvoudig te bedienen.

Redelijk tijdloze styling.

Aandachtspunten

Aandrijflijn

Diesels: roetfilter loopt vol en vervuiling EGR-klep als er te veel korte ritjes mee worden gemaakt. Dit was vooral een probleem bij de 1.2 TDI BlueMotion die wegens belastingvoordeel ook werden gekocht door mensen die geen diesel nodig hadden.

Vroege 1.4 TSI (GTI) zijn niet bepaald bulletproof: uitvallen cilinders, problemen met bobines, bougies etc, hoog olieverbruik. Er zijn redelijk wat meldingen van vervangen compleet motorblok nog ruim voor de 100.000 km. De latere 1.8 GTI is een stuk beter.

De 1.2 TSI heeft het probleem dat één van de bougiekabels doorslijt, waardoor de tor op drie cilinders gaat lopen.

Kettingspanners van distributieketting bij alle TSI motoren: ratel bij koude motor is verdacht. Er zijn auto’s onder garantie aangepakt, maar dat moet dan ook bekend zijn in het onderhoudsboekje. De distributieketting rekt op, als de rammelende ketting een tandje overslaat kan er grote motorschade ontstaan.

De zeventraps DSG-bak (DQ200) van vroege modellen is onderdeel van discussie op het web. Hij kan voor problemen en er zijn wereldwijd recalls voor geweest. De bak hoort soepel te schakelen en let er ook op of de koppeling niet slipt wat vaak alleen te zien is aan de toerenteller. De koppelingsplaten kunnen versleten zijn, maar er kan ook een defect zijn aan het Mechatronic. Deze stuurt de bak aan en er in zitten kleppen en regelunit. Mocht de Mechatronic unit defect zijn, dan is vervangen de enige optie.

De 1.2 TDI is betrokken bij het dieselgateschandaal. Check dus of de modificaties zijn doorgevoerd of dat dit nog moet gebeuren. De update zelf verloopt over het algemeen redelijk probleemloos.

De lettercombinaties “TSI” en “TFSI” worden veel gekoppeld aan olieverbruik. Of dat nog relevant is voor de nieuwere generaties motoren is de vraag, maar gebruik toch de oliepeilstok af en toe eens waarvoor men hem bedoeld heeft.

De TSI motoren hebben net zoals bijna alle direct ingespoten motoren last van koolstof afzetting in het inlaattraject. Premium brandstof tanken lost het op/ voorkomt het. Een specialist kan het reinigen met walnoot schillen.

Carrosserie en interieur

De dagrijverlichting kan te warm worden en daarbij lichte verkleuringen in de koplamp veroorzaken.

Onderstel

Sommige eigenaren klagen over snel slijtende remmen bij de Polo. Controleer tijdens de proefrit of er geen trillingen te voelen zijn tijdens het remmen. Dit kan worden veroorzaakt door kromme remschijven.

Elektronica

De zekeringkast zit wat onhandig bij de pedalen. Nederlanders met grote voeten stoten daar wel eens tegenaan en dat kan tot allerlei vreemde elektronische storing leiden. Alle zekeringen weer even aandrukken en de problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

De Discover Media navigatiesysteem van na de facelift loopt soms vast en lijkt afslagen etc te missen. De regelunit is dan mogelijk defect en moet vervangen worden.

Het touchscreen van de oudere navigatiesystemen kunnen bij koud weer een eigen leven gaan leiden en spontaan knoppen gaan indrukken. Vervangen van het touchscreen scherm kan nodig zijn.

