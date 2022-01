Tesla betaalt VEEL slechter dan Mercedes en Audi

Maar natuurlijk betaalt Tesla veel slechter. Het is toch ook een droom om er te mogen werken.

Als oud Hotelschool-student stond ondergetekende altijd met de oren te klapperen bij het horen van de salarissen van bediening bij toprestaurants. Voor lange tijd was de consensus dat je een bijzondere kans had gekregen om te mogen werken bij een sterrenzaak. 60 uur per week werken voor minimumloon (als je geluk hebt) is nog echt mooi meegenomen.

Tesla betaalt VEEL slechter

Bij het horen van de salarissen van de nieuwste Tesla-fabriek in Duitsland, moesten we daar onwillekeurig eventjes aan denken. Omdat je bij zo’n tof bedrijf als Tesla werkt, moet je het doen met minder salaris. Volgens de belangenbehartiger van de Duitse werknemers in de autoindustrie – IG Metall – betaalt Tesla namelijk veel slechter dan concurrerende Duitse merken doen in Duitsland.

De werknemersverenging heeft een locatie geopend bijna pal naast de nieuwe Tesla-fabriek. Birgit Dietze is de vestigingsmanager aldaar (voor de regio Brandenburg en Sachsen). Ondanks dat de Tesla fabriek nog maar net open is, regent het nu al klachten.

De medewerkers van de nieuwe Tesla-fabriek hebben al laten weten niet al te blij te zijn met de lonen. Tesla betaalt namelijk veel slechter dan de Duitse concurrenten. Het scheelt ongeveer 20% in vergelijking met andere Duitse merken. Daarbij betaalt Tesla ook geen vakantiegeld uit. In plaats daarvan kun je mogelijk een bonus krijgen of aandelen kopen.

12.000 werknemers

Op dit moment werken er 1.800 mensen bij de Tesla fabriek in Duitsland. Volgens Birgit Dietze gaan dit er op korte termijn zo’n 6.000 worden. Op lange termijn moet het stijgen naar 12.000 werknemers.

Wanneer het aantal werknemers zal stijgen, zullen de gesprekken tussen IG Metall en Tesla intensiveren. Op zich staan Dietze (en de Duitse Tesla-medewerkers) niet onwelwillend tegen de plannen van Tesla, maar mag het allemaal iets concreter en met wat meer zekerheid.

Via: Auto News Europe.