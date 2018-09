Mercedes SLK torpedeert pilaar bij Kleinpolderplein

Afgeschreven.

Rotterdam, inclusief de dieren van Diergaarde Blijdorp, zijn vanmiddag opgeschrikt door een enorm ongeluk. Op het Kleinpolderplein is vandaag een automobilist de macht over het stuur van zijn Mercedes SLK (29-TRX-5) kwijtgeraakt. Hierbij raakte hij van de weg en torpedeerde hij een van de betonnen pilaren van het knooppunt.

Het is momenteel niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, maar het lijkt erop dat de automobilist iets te enthousiast om is gegaan met de 204 trappelende paarden die het 1,8-liter blok (rijtest) in zijn stalen ros produceren. Volgens de berichten had de bestuurder namelijk geen alcohol geconsumeerd.

Geloof het of niet, de bestuurder is ongedeerd uit de auto gekropen. Desondanks hebben ze hem wel naar het ziekenhuis gestuurd, voor de nodige controles. Het beoordelen van de staat van de auto ging soepeler. We kunnen deze als verloren beschouwen. Niet vreemd, want vrijwel de gehele voorkant ligt eraf. Daar gaat 75.000 euro.

Beeld: MediaTV