Saoedi-Arabië pompt ruim 1 miljard in Tesla-concurrent

Moeten ze daar bang van worden?

Tesla is al jaren de maatstaf op het gebied van elektrische auto’s. Zelfs nu verschillende gevestigde automerken hun volledig elektrische bolides beginnen te presenteren, komen de prestaties maar net in de buurt van de auto’s van de Amerikaanse autofabrikant. Daarnaast zijn er talloze startups met vergelijkbare ambities als Tesla, maar een aanzienlijk deel van hen beschouwen we als luchtkastelen. Vandaag kreeg een van die luchtkastelen ineens een solide fundering.

We spreken over Lucid Motors, een Amerikaans bedrijf dat eveneens ambieert volledig elektrische auto’s te bouwen. Lucid Motors onthulde alweer bijna twee jaar geleden haar eerste productieauto, in de vorm van de 1.000 pk sterke Lucid Air. Althans, productieauto was aanvankelijk een relatief overdreven term, want om de auto daadwerkelijk op de markt te brengen, had Lucid Motors voldoende kapitaal nodig om dit te verwezenlijken.

Het heeft even mogen duren, maar inmiddels is dit wel gebeurd. Nota bene is het hetzelfde Saoedi-Arabische staatsinvesteringsfonds (PIF) dat recentelijk in gesprek was met Tesla’s CEO, Elon Musk, dat nu een flinke geldbedrag steekt in Lucid Motors. Waar er in het geval van Tesla werd gesproken over een som van ongeveer 72 miljard dollar – Musk wilde Tesla immers van de beurs halen – heeft Lucid Motors slechts een fractie van dit bedrag nodig. Volgens Reuters zijn beide partijen akkoord gegaan met een investering van “meer dan 1 miljard dollar.” Hiermee kan de commerciële lancering van de Lucid Air gerealiseerd worden. Dit houdt in dat de ontwikkeling van de auto wordt afgerond, evenals het testwerk. Daarnaast gebruikt het bedrijf het geld om een fabriek in Arizona te bouwen. Als alles naar plan verloopt, dan komt de auto in 2020 op de markt.

Overigens is het niet alleen Lucid Motors dat baat heeft bij deze deal. Nee, uiteraard plakken er voor de Saoedi-Arabiërs ook de nodige voordelen aan. De voornaamste hiervan is de mate waarin Saoedi-Arabië zich langzaam maar zeker kan af gaan keren van haar afhankelijkheid van olie. De akelig welvarende oliestaat is momenteel bezig met het uitwerken van het zogenaamde ‘Vision 2030 plan’. Zo vertelt een woordvoerder van PIF: