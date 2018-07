Man plaatst Pagode in lommerrijk Amsterdams straatje

Het was echter niet de bedoeling.

Maar dat laatste had je al door gezien de foto’s. Jawel het is weer zover, een dikke (in dit geval slanke) Mercedes heeft schade opgelopen terwijl ‘ie gebruikt werd waar ‘ie voor bedoeld is. Op de Meeuwenlaan in Lewis Hamiltons favoriete stad ging het mis. Vandaar dat zoveel verzamelaars hun auto’s dus onder een doekje neerzetten in een schuur. Hmm, iets om over na te denken.

Enfin, dit keer is het slachtoffer een zwarte Mercedes 230 SL uit 1965. Het beteft zodoende een W113, getekend door de legendarische ontwerper Paul Bracq. Onder kenners is het model beter bekend onder diens koosnaam ‘Pagode’. Lange tijd kon je de auto die de legendarische eerste generatie SL moest opvolgen kopen voor een appel en een ei, maar het zal je niet verbazen dat de prijzen de laatste jaren geëxplodeerd zijn. Zodoende is het extra pijnlijk voor de bestuurder van de auto dat deze nu averij heeft opgelopen.

Naar verluidt is de emotionele schade echter ook ontzettend groot. De eigenaar van de zwarte SL heeft de auto namelijk al in bezit sinds hij 18 was, volgens een man in regenjas. We weten alleen niet hoe oud hij nu is, maar laten we ervan uitgaan dat dit niet 19 jaar is.

Image-Credit: Sem van der Wal/Inter Visual Studio, met dank aan Dennis voor de tip!