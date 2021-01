Mercedes: "Timing Corona uitbraak was voor ons ideaal" - Autoblog.nl

Mercedes doet een boekje open over hun 2020 en de Corona uitbraak.

Mercedes won in 2020 weer alles in de Formule 1. Of nou ja, niet letterlijk, want Verstappen won twee races, Gasly won een race en Perez pakte nog een zege in de roze Mercedes. Maar onder de streep was de flawless victory van Mercedes in beide kampioenschappen vanaf de eerste race in Oostenrijk feitelijk nooit in gevaar. Vandaar dat wij Hamilton en Mercedes dan ook maar vast hebben uitgeroepen tot de kampioenen na die race. U leest het hier eerst!

Toch had het volgens Mercedes allemaal een tikkie anders kunnen lopen. Als die eerste namelijk níet in Oostenrijk, maar gewoon in Australië had plaatsgevonden, hadden de Duitsers wellicht een probleem gehad. Althans, dat zeggen ze zelf bij monde van Mercedes-hoofdontwerper John Owen. Owen is duidelijk meer techneut dan marketing man, want hij doet de ietwat onhandige uitspraak dat de timing van de Corona uitbraak het team best goed uitkwam:

Om eerlijk te zijn kwam COVID precies op het juiste moment. We hadden nog behoorlijke problemen met onze motor voor aanvang van de eerste race. Onze High Performance Powertrains-afdeling [HPP] had net een hardnekkig probleem ontdekt en was nog bezig met de zoektocht naar een oplossing. John Owen, heeft een paar voetbalshirts met Owen achterop

Nou maakt Mercedes het wel vaker spannender dan het is. Maar dat dit bij een echte techneut vandaan komt in plaats van bij Toto of Lewis, geeft het verhaal toch net wat meer inhoud. Bovendien is het min of meer logisch. In 2019 had Ferrari immers nog een powervoordeel. Inmiddels weten we waarom, maar voor het zover was zullen ze bij Mercedes alles op alles gezet hebben meer pk’s te vinden. Ook Andy Cowell, inmiddels vertrokken bij het team, gaf voor de wintertests al aan dat Merc’s nieuwe Power Unit weliswaar een sprong vooruit was qua kracht, maar qua betrouwbaarheid te wensen over liet.

De race in Australië was sowieso te vroeg gekomen voor Das Haus, aldus Owen. De beste man claimt wel dat niet lang daarna alsnog de oplossingen gevonden zijn voor de problemen. Of de perikelen het eindresultaat van het seizoen dus een andere richting opgeduwd hadden is zeer de vraag. Toch beschouwt Owen het als een geluk bij een ongeluk dat de race Down Under niet doorging. Het had volgens hem namelijk best een pijnlijke aangelegenheid kunnen worden:

Het raceseizoen is daardoor [red: door Corona] niet begonnen in Australië. Vrij snel daarna slaagde onze motorische afdeling erin om de grootste problemen alsnog te verhelpen. Maar het had behoorlijk pijnlijk kunnen zijn, als dat wel gewoon de eerste race was geworden. We hebben best wat geluk gehad. John Owen, vindt geluk in kleine dingen

Waarvan akte.