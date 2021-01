De eerste Mercedes AMG GT Black Series op NL kenteken! - Autoblog.nl

De allervetste der volvette Mercedes AMG GT modellen heeft zijn weg gevonden naar een peperdure optie. Deze unit heeft namelijk een Nederlands kenteken op de gapende neus. De eerste AMG GT Black Series op gele platen is daarmee een feit!

De Mercedes AMG GT kwam in 2015 op de markt. In zekere zin was het als bespoke AMG model de opvolger van de SLS. Maar net als die SLS al een stukje lager in de markt werd gezet als de SLR, zocht Mercedes het met de AMG GT in een nog lager prijssegment. Het is allemaal erg relatief natuurlijk. Een AMG GT is nimmer als een goedkope auto te kwalificeren. Doch het was nu meer een concurrent voor een Porsche 911 of een Jaguar F-Type dan voor een Ferrari 488.

Veel versies

Bij de introductie was de AMG GT een behoorlijke sensatie, maar gevoelsmatig ebde het enthousiasme vrij snel weg. Waar mensen altijd maar door blijven gaan met 911jes kopen, verdween de blepper van Mercedes een beetje uit het zicht en daarmee uit het hart. Het blijft toch erg lastig om het op te nemen tegen dat icoon uit Stuttgart wat dat betreft.

Dit ondanks dat Mercedes min of meer dezelfde strategie gebruikte voor de AMG GT als Porsche voor de 911, namelijk alsmaar nieuwe varianten lanceren. Naast de AMG GT en AMG GT S, volgden de AMG GT C, de AMG GT R en de AMG GT R Pro. De hele 4 door coupe familie laten we dan nog maar even buiten beschouwing. Inmiddels nadert de AMG GT langzaam maar zeker het einde van diens loopbaan. En dus is inmiddels ook de (vermoedelijke) non plus ultra versie gelanceerd, in de vorm van de AMG GT Black Series.

Black Series traditie

De AMG GT Black Series staat in een inmiddels steeds langer wordende traditie van Black Series AMG’s. Collega @willeme tekende voor de liefhebbers al eens een overzichtje op van al deze Dickschiffe. Naast zeer indrukwekkend is de AMG GT Black Series overigens ook zeer duur. In Duitsland moet je al 335.240 Ekkermänner neertellen voor de auto. Bij ons in Nederland komt daar aan extra belasting nog eens bijna een tonnetje bij.

In tegenstelling tot bij de AMG GT R Pro, die veel duurder is dan de AMG GT R, zonder daarbij nou aanwijsbaar veel meer swag te hebben, is bij de AMG GT Black Series in ieder geval wel een beetje duidelijk waar het geld heengaat. Dit is niet zomaar een opgepompte AMG GT. Het is meer een AMG GT3 voor de openbare weg. De auto is veel breder, heeft een fors aangepakte motor (inclusief flat plane krukas) onder de kap met 730 pk en veel carbon goodies. In dat laatste geval hebben we het niet alleen over spiegeltjes, maar bijvoorbeeld ook over de as die van motor naar bak loopt. Het ding is dus bijna net zo premium als een Alfa Romeo Giulia.

Gespot

Iemand die kennelijk niet bang was voor een forse belastingaanslag, heeft nu de eerste op Nederlands kenteken gezet. Spotter @carphotography_Is was erbij toen de auto het ruime sop koos bij de dealer en stuurde ons wat foto’s om onze Insta op te leuken #nofilter. Toch wel indrukwekkend apparaat zo. Zou jij ‘m doen voor 433.816 Euro? Of opteer je voor de door ons aanbevolen standaard AMG GT, plus een rijtjeshuis in suburbia? Laat het weten, in de comments!

Image-Credit: @carphotography_Is