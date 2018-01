Mercedes trekt de aandacht met deze G-klasse

Wat is dit nu weer?

Autofabrikanten spelen altijd slim in op de sentimentele ziel van een petrolhead. We vinden het immers altijd wel leuk om een oud en nieuw model naast elkaar te zien. Aankomende week trekt Mercedes het doek van de nieuwe G-klasse en heeft uiteraard ook een oud model meegenomen.

Deze G, eentje van de eerste generatie uit 1979, zal niet op de stand worden geparkeerd. Mercedes heeft de 4×4 in plaats daarvan tot een waar kunstwerk gemaakt. De 280 GE werd in een kubus geplaatst. Het complete kunstwerk weegt 44,4 ton en het project nam drie maanden in beslag. Het merk zegt er het volgende over:

The installation symbolises the timelessness of the off-road legend and makes a conscious reference to the natural phenomenon of insects preserved in amber. Like their genetic material the DNA of the first G-Class has also been preserved and is handed down from generation to generation