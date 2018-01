Gelekt! Mercedes G-klasse van alle kanten

Dit is de nieuwe G.

Vanmorgen presenteerde Mercedes een setje spyshots voor de bühne, om ons alvast lekker te maken voor de onthulling. Later deze maand trekt de Duitse autobouwer officieel het doek van de nieuwe G, maar inmiddels zijn enkele persplaten van de nieuwe G-klasse op de interwebz verschenen. Iemand bij Mercedes is nu waarschijnlijk heel hard aan het schelden.

Zonder camo-pyjama zijn de vernieuwingen een stuk beter te zien. Mercedes koos (uiteraard) voor evolutie en geen revolutie. De grootste zichtbare vernieuwingen zijn te zien in het interieur, dat volledig op de schop is gegaan. Qua uiterlijk zien we moderne koplampen en andere bumpers, maar over het algemeen geen spannende wijzigingen. De meeste nieuwigheden zullen op technisch vlak zijn.

Naast de foto’s is er ook extra informatie naar buiten gekomen. Zo komt de vernieuwde G voortaan met een moderne negentraps automaat. 40 procent van het vermogen zal op de voorwielen worden losgelaten, 60 procent gaat naar achteren. Meer technische informatie over onder meer de beschikbare motoren is nog even afwachten. Op 15 januari is de officiële presentatie.