Doe eens gek, koop een Huracán met 2.500 pk

Waarom ook niet.

Toe aan een supercar en wil je meteen wat anders? Dan moet je eens naar deze rode stier kijken. Aan de buitenkant lijkt het alsof je te maken hebt met een reguliere Huracán, maar een kijkje onder de glasplaat laat iets anders zien. Op de hoogtoerige V10 zijn twee flinke turbo’s geschroefd die het standaard vermogen van 610 pk naar een bizar niveau hebben weten te tillen.

De Huracán uit 2015 wordt aangeboden door Underground Racing en is tevens door deze partij onder handen genomen. De supercar heeft slechts 1.421 kilometer op de teller staan en werd vooral voor tests gebruikt. Met VP import racebenzine moet de Lambo volgens de tuner 2.500 pk leveren.

Er werden niet alleen turbo’s geïnstalleerd. Er vonden ook een reeks technische aanpassingen plaats om het vermogen in goede banen te kunnen leiden. De complete waslijst check je in de advertentie. Daarnaast rolt de supercar op een setje HRE’s. Een prijskaartje is niet bekendgemaakt.