Mercedes trekt een blik dieselhybrides open

Geen Danoontje Powerrrrrr maar EQ Powerrrrrr.

Diesel leeft! Duitsland staat momenteel in rep en roer als het gaat om het thema oliestoker, maar de grote concerns uit die Heimat willen de handdoek nog niet in de ring gooien. In een poging de zelfontbrander weer salonfähig te maken, brengt Mercedes binnenkort wat plugin dieselhybrides op de markt.

Het is de eerste keer dat Mercedes met plugin dieselhybrides op de proppen komt. Eerder was er wel al de E300 bluetec hybrid, maar die kon je niet aan de stekkerdoos hangen. Bij de C350e kan dat wel, maar dat is dan weer een benzinehybride. Overigens was @wouter ook niet zo te spreken over het comfort van de aandrijflijn in de E300 bluetec hybrid (rijtest), maar Mercedes zal in de tussentijd ongetwijfeld bijgeleerd hebben.

De nieuwe modellen op basis van de C- en E-Klasse hebben de OM654 diesel onder de kap die we kennen uit bijvoorbeeld de W213 E220d. Het aggregaat is in het geval van de hybrides gekoppeld aan een elektromotor met 90 kW. Tenminste dat is het doel van Mercedes, kennelijk is dat nog niet helemaal in kannen en kruiken.

Desalniettemin komen de modellen als alles volgens plan verloopt in de nazomer van 2018 al op de markt. Dankzij een accupakket van 13,5 kWh zullen de modellen een volledig elektrische range van ongeveer 50 kilometer hebben. Met Mercedes’ nieuwe wallbox is de accu weer bomvol geladen in twee uur. Als je ‘m aan het normale net hangt, duurt dat echter zeven uur. Tot zover geen wereldschokkende vernieuwingen, hoor ik je denken. Waar blijkt nou het betere IQ (of EQ) van de techneuten uit? Nou bijvoorbeeld uit het feit dat de aandrijflijn zich volgens Mercedes aanpast aan de in het navigatiesysteem ingevoerde route. Super slim…

Oplettende lezers zullen overigens opmerken dat je op de foto ook nog een dikke S-klasse ziet. Deze heeft eigenlijk weinig met dit verhaal te maken, want het is een S560e en die rijdt niet op satansap. Waarschijnlijk heeft Mercedes ‘m er gewoon bijgezet zodat zijn shine afstraalt op de huis-tuin-en-keuken modellen.