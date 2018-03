Officieel: de Bentley Bentayga Hybrid

De Bentley Benta voor boomknuffelaars.

Je zou kunnen zeggend dat Bentley met de Bentayga een omgekeerd ‘negenelfje’ doet. In het geval van die Porker wordt een nieuw model doorgaans onthuld als Carrera en Carrera S. Later volgen dan de dikkere varianten, zoals de GT3 (RS), de Turbo (S), de GT2 (RS) et cetera. Wel zo handig om mensen interesse te laten houden in een model dat al wat langer op de markt is. En het werkt: mocht ik een paar ton in mijn broekzak hebben branden om uitgegeven te worden, zou ik direct naar de dealer rennen voor een GT3 TP, ondanks dat het nieuwe model al in de startblokken staat.

Met de Bentayga lag het echter allemaal wat anders. Het uitbrengen van zo’n SUV op Audi-basis was in sommige opzichten een hachelijke onderneming voor het merk. Zouden de klanten de auto accepteren als een echte Bentley? Om de naysayers zoveel mogelijk wind uit de zeilen te nemen, kwam de auto aanvankelijk alleen op de markt als peperdure en zeer krachtige W12 (rijtest). Die motor kan je niet krijgen in je Q7, dus was een direct vergelijkt niet mogelijk. Precies wat je wil als paarse broek van Bentley.

Sindsdien zijn er al een aantal modellen geïntroduceerd om wat volume te maken, waaronder -oh gruwel- een diesel. Een V8 diesel weliswaar, maar desalniettemin een oliestoker, recht uit de schappen van Ingolstadt. En de gevaarlijke reis naar een ‘lager’ marktsegment gaat nog even door, want er komt nu ook een Bentayga in Nederland-spec op de markt, met slechts zes cilinders onder de kap, gekoppeld aan een elektromotor. Goed voor het (op papier) beperken van de uitstoot en daarmee de prijs, minder goed voor dat speciale gevoel van joekelig veel cilinders onder de kap.

Desalniettemin belooft Bentley dat de Bentayga Hybrid ouderwetse merkwaarden in ere houdt. De aandrijflijn zou in staat zijn om moeiteloos uitstekende prestaties neer te zetten. Daarbij is de stad niet vervuilen op zich ook best chic. Nu we het toch hebben over de aandrijflijn; Bentley doet nog niet alle cijfertjes uit de doeken, maar geeft wel aan de dat de verbrandingsmotor een nieuwe 3.0 liter V6 betreft. In dat geval zou het dus níet gaan om de aandrijflijn uit de Porsche Panamera E-Hybrid, want in dat geval heeft de motor namelijk een inhoud van 2.9 liter.

Tenslotte nog even wat feitjes rondom het Hybride-gebeuren: de bestuurder van de Bentayga Hybrid kan kiezen tussen drie E-modes: EV Drive, Hybrid Mode en Hold Mode. Net als bij de nieuwe dieselhybrides van Mercedes, worden de stroom- en benzinereserves optimaal ingezet om de in het navigatiesysteem ingevoerde bestemming te bereiken. Daarbij schakelt de aandrijflijn zelf voortdurend tussen de diverse E-modes. Afhankelijk van de hoeveelheid stroom die in de batterij resteert, legt de Bentayga Hybrid de laatste kilometers tot de eindbestemming volledig elektrisch af.