Plan van Liberty Media voor F1-kalender faalt

De Amerikanen lopen wederom tegen een muur aan.

Het valt Liberty Media maar zwaar om de gewenste verandering in de F1 voor elkaar te krijgen. Als het gaat om het in beeld brengen van de sport en de bijbehorende muziekkeuzes, kunnen ze min of meer vrijelijk hun gang gaan. Maar bij zaken die de technische kant van de sport raken, krijgen ze al snel met de toorn van de FIA en de teams te maken. Los daarvan zijn er echter nog meer F1-stakeholders die een spaak in het wiel kunnen steken, zo blijkt nu.

Een van de vele snode plannen die Liberty Media voorheeft met de sport is een complete opschudding van de kalender. Het idee: begin het seizoen met alle races in Europa, doe daarna alle races in de Amerika’s en eindig met alle races in Azië. Volgens Sean Bratches zou dit zowel de hype rondom de sport groter maken én kosten besparen.

Dat laatste punt is makkelijk om te volgen. Nu moeten de teams hun teamleden en materieel nog kriskras over de wereldbol heen slepen. Zo staat dit jaar de Grand Prix van Canada ingepland tussen de Grand Prix van Monaco en de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard. Tevens gaat het circus twee keer per jaar naar de zandbak en naar Azië. Knoop die races aan elkaar en het is logistiek allemaal net wat logischer, makkelijker en goedkoper.

Echter, er bestaat ook een goede reden voor het feit dat races in dezelfde regio juist níet vlak achter elkaar gehouden worden. Race-organisatoren vissen dan namelijk nog meer dan ze toch al doen in dezelfde vijver om potentiële klanten (toeschouwers) te verschalken. Als de fans een half jaartje hebben tussen twee races in dezelfde regio, kunnen ze even sparen voor tickets om naar beide te gaan. Als er twee races vlak na elkaar zijn in dezelfde regio, heb je echter meer kans dat fans maar één van die twee races bezoeken. Zo ligt de organisator van de Grand Prix van België nu al wakker van een potentiële Grand Prix in Nederland.

Voor Liberty Media zal dit issue niet hun eerste zorg zijn. Zij moeten het hebben van de globale kijkcijfers en die zijn niet direct afhankelijk van of er nu 30.000 of 120.000 mensen naast de baan zitten. Desalniettemin hebben de organisatoren kennelijk wat in de melk te brokkelen. Verschillenden van hen, zoals die in Australië en Abu Dhabi, hebben hun bezwaren te kennen geven aan de nieuwe F1-eigenaren. Met succes, zo blijkt. Sean Bratches zegt namelijk tegen Autosport:

From an aspirational standpoint, I am an optimist – but I am also a realist, and based on some of the contractual commitments we have, and based on weather issues, it will be a while before we can get there – if we can.

En zo sneuvelt, vooralsnog, het zoveelste proefballonetje.