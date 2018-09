Mercedes Urbanetic is een rijdende Tupperwaredoos

Dat is in dit geval niet per se vervelend.

Zij die net als ondergetekende zijn opgegroeid in een gemiddeld Nederlands gezin, zullen ongetwijfeld de nodige Tupperwaredozen voorbij hebben zien komen. Zolang als ik me kan herinneren hadden wij verschillende producten van ze, maar degene die het meest tot de verbeelding spreekt is de doos waarin boterhammen en crackers verborgen konden worden.

Het doodsaaie, witte plastic deed geenszins onder voor de ongeïnspireerde vormen van de broodtrommel. Echter, alles dat je erin stopte, verging zeker niet snel. Hoe ongemakkelijk het object ook was om aan te zien, de vonken van de functionaliteit sprongen er vanaf. Ik kan alleen maar denken dat dit precies het doel is geweest waarop Mercedes zich met de Vision Urbanetic heeft gericht.

Net als het minstens zo ongewoon ogende studiemodel dat Volvo vorige week onthulde, is ook Mercedes’ Urbanetic een bijzonder mobiliteitsconcept. Het is nog altijd niet duidelijk waarom de auto’s van de toekomst erop uit zijn een onaangenaam gevoel op te wekken wanneer je ernaar kijkt, maar ook dit concept van Mercedes slaagt erin niemand visueel te bevredigen. Wellicht heeft het iets te maken met het feit dat de Urbanetic vooral poogt functioneel te zijn.

Dit is duidelijk te zien aan de verschillende vormen waarin Mercedes de Urbanetic presenteert. De auto komt er niet alleen als vervoer voor personen, tegelijkertijd richt het studiemodel zich op goederen. Daarnaast is de cabine van de Urbanetic handmatig of automatisch om te wisselen, zodat hij nog functioneler is. In het specifiek moet de Urbanetic ingezet worden in steden. Het autonome voertuig moet via een digitale infrastructuur uitvinden waar hij precies nodig is, zodat hij in het vervolg kan anticiperen waar en wanneer hij aanwezig moet zijn.

Het doel van de Urbanetic is relatief simpel: door te begrijpen waar en wanneer bepaalde hot spots ontstaan, kan de Urbanetic zichzelf beschikbaar stellen om zo de doorstroom van het verkeer in steden te versoepelen. Als gevolg daarvan voorziet Mercedes een verbetering in de leefkwaliteit. Hoewel de meer dan 5 meter lange Urbanetic slechts 12 personen of 10 pallets aan goederen mee kan dragen, moet een aanzienlijk aantal voertuigen de hoeveelheid verkeer in steden alsnog terug weten te dringen. Dat is als ze er ook daadwerkelijk ooit gaan komen.