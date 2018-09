Volvo 360c: auto als vervanger van het vliegtuig

Nu nog een realiteit vinden waar de 360c kan worden losgelaten.

Volvo blikt vooruit op de toekomst en dat doen ze met deze 360c. Een autonome conceptauto die symbool moet staan voor de mobiliteit van straks. Nu is dat een nogal breed begrip en gelukkig komt de autofabrikant met een specifiek voorbeeld.

Deze zelfrijdende 360c moet onder meer een alternatief zijn op binnenlandse vluchten. Nu is daar in Nederland nog geen sprake van. Echter, in landen als Verenigde Staten en China vinden er dagelijks honderden binnenlandse vluchten plaats. Mensen moeten in plaats van het vliegtuig de 360c gaan pakken.

Imagine a world in which you travel long distances without the need for airports. A world in which you can avoid airport security, hours of queuing and waiting, and noisy, cramped airliners. What if, instead, you could take your own first-class private cabin that picks you up at home and takes you from door to door?