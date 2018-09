F-150 Raptor (450 pk) krijgt optie voor off-road mietjes

Wanneer je zelf het gas- en rempedaal niet durft te hanteren, helpt de auto je uit de brand.

Eerder dit jaar trok Ford de doeken van het nieuwe modeljaar van de F-150 Raptor. De pick-up, waarvan we dankzij onze rijtest zelf kunnen zeggen dat het een fijne machine is, werd daarmee nog smakelijker dan eerst. De auto kreeg namelijk allerlei handige functies en een krachtiger Ecoboost-blok. Inmiddels is daar nog een interessante functie bijgekomen, in de vorm van off-road cruise control.

Om exact te zijn heet deze speciale functie Trail Control. Hoewel het in feite een veredelde versie van cruise control is, werkt het niet precies hetzelfde als de functie die je tegenwoordig op bijna iedere auto kunt vinden. Goed, in de basis doet Trail Control niet meer dan automatisch remmen en gas geven, maar dit gebeurt op een andere manier dan bij cruise control. Logisch, want de vereisten van off-road rijden zijn totaal anders dan het rijden op asfalt.

Dit is vooral te merken aan de snelheidslimiet die Trail Control hanteert. Waar het bij cruise control veelal weinig uitmaakt hoe hard je wilt gaan, kun je bij Trail Control niet harder dan 20 mph. De functie die in alle 4×4-modi beschikbaar wordt gesteld, regelt de snelheid in heuvelachtige gebieden overigens zelf. Wanneer je bergafwaarts gaat, remt hij voor je. Nog handiger is het feit dat het systeem ook werkt wanneer je ergens vastzit. Door slim met de rem en het enorme koppel van de 450 pk sterke motor om te gaan, kan de auto zichzelf uit benarde posities werken. Hiervoor hoeft de bestuurder het systeem enkel vast te zetten op 1 mph. Het enige dat de bestuurder daarna hoeft te doen, is de juiste stuurbewegingen te maken.